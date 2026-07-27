Hoy arranca la recta final en la elección de contralor: esto está en juego

Fachada de este edificio Foto: El Espectador - José Vargas

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La gran puja que se avecina en el Congreso es la elección del próximo contralor general de la República, que ejercerá funciones a partir de este año y hasta el 2030. El proceso fue adelantado por las anteriores mesas directivas, que tras varias pruebas de conocimiento y entrevistas seleccionaron entre cientos a 10 candidatos que sobresalieran por sus hojas de vida, y ahora se mueven en busca de los votos de Senado y Cámara.

Este lunes 27 de julio, por instrucción del nuevo presidente de la Cámara, el conservador Nicolás Barguil, se escuchará a los aspirantes que conforman la lista de elegibles para ser la cabeza del órgano de control en cuestión, algo que se hará también en el Senado el próximo 28 de julio.

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Sin embargo, en el panorama hay incertidumbre, pues luego de que el Pacto Histórico y el Centro Democrático se unieran para arrebatarle la presidencia del Senado al favorito de De la Espriella, Alfredo Deluque (La U) y fuese elegido el senador uribista Honorio Henríquez, se prevé que algo similar pueda pasar con esta elección.

Los punteros en esta contienda son Carlos Mario Zuluaga (apoyado por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador), Andrés Castro y Jorge Eliecer Laverde, aunque también suena el nombre de Ana Elena Monsalvo (cercana a De la Espriella).

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No obstante, al contrario de la elección de jefaturas del Congreso, el panorama permanece muy ambiguo hasta le momento y las colectividades aún no se inclinan de lleno por alguno de los candidatos. Todos tienen cercanías con diferentes sectores, algunos, tanto dentro del gobierno entrante como dentro de los partidos tradicionales. La decisión deberá tomarse el próximo 12 de agosto.

Por su parte, en diálogo con El Espectador el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara aseguró: “Queremos que llegue gente buena; no tiene que ser un subordinado del gobierno. Aquí de verdad, como les dije, este es un movimiento popular y tenemos un mandato popular y lo vamos a honrar. Los colombianos se van a sentir orgullosos de la gestión de este gobierno y para eso tenemos que escoger a los mejores. No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí”.

Candidatos a contralor general

Estos son los 10 nombres que se disputan llegar al cargo que deja Carlos Hernán Rodríguez:

Luis Enrique Abadía García Andrés Castro Franco Jorge Eliecer Laverde Vargas Ana Elena Monsalvo Herrera Carlos Mario Zuluaga Pardo Julián Mauricio Ruiz Rodríguez Diana Carolina Torres García Amanda Madrid Panesso Karol González Mora Rosalba Jazmín Cabrales Romero

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