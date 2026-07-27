Congreso debe decidir si da o no el visto bueno a la posesión de De la Espriella en Cali

Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo

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Tras el anuncio hecho por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, de modificar el lugar en el que se llevará a cabo su posesión como mandatario por los próximos cuatro años, en el Congreso deberá definirse si se apoya o no esa decisión. Sin ese visto bueno, no podrá hacerlo.

Según De la Espriella, la caída de ceniza del volcán Puracé en el aeropuerto de Popayán impide llevar la ceremonia a Popayán, la capital del Cauca, por lo que la ciudad elegida será Cali, capital del Valle. No obstante, esta elección deberá ser soportada por el Legislativo, que ya había aprobado en Senado la proposición inicial para posesionarse en Popayán.

Luego de que se conociera la noticia, la representante Carol Borda, de Salvación Nacional ya radicó la nueva proposición. “De conformidad con el artículo 192 y 140 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 33 de la Ley 5ª de 1992, se solicita aprobar el traslado extraordinario y excepcional de la sede del Congreso de la República, para que sesione en pleno en la ciudad de Santiago de Cali, el día 7 de agosto de 2026, con el fin de llevar a cabo la ceremonia de posesión del Presidente y del Vicepresidente de la República electos para el período constitucional 2026-2030″, se lee en la misiva.

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Además, se aclaró que “el traslado extraordinario de sede que se propone es de carácter estrictamente excepcional, se circunscribe a una sola sesión y para un único fin —la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026—, y en nada afecta ni modifica la sede permanente del Congreso de la República, que continuará siendo el Capitolio Nacional para todos los demás efectos constitucionales, legales y reglamentarios".

En los próximo días, y teniendo en cuenta que faltan solo once días para la ceremonia, el Senado y la Cámara deberán aprobar o negar la proposición de Borda. Si alguna de las dos cámaras no aprueba esta iniciativa, la posesión deberá llevarse a cabo en Bogotá, frente al Congreso de la República.

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Tras conocerse el anuncio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que “desde nuestra ciudad estamos listos para acompañar y apoyar todo lo que sea necesario. Cali ha esperado durante muchos años una mayor presencia del Gobierno Nacional, y que este acto se realice aquí ratifica su compromiso con nuestra ciudad, con el Valle del Cauca y con todo el suroccidente colombiano”.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó: “Nuestro Valle del Cauca lo recibe con entusiasmo y con toda la disposición de trabajar unidos por la transformación de Colombia. Que Cali sea el punto de partida de la construcción de esa Patria Milagro en la que tantos colombianos depositaron su confianza es, sin duda, un gesto histórico y simbólico muy importante con nuestra ciudad y nuestro departamento. El Valle está listo para asumir este nuevo capítulo con esperanza y determinación. Sabemos que los grandes desafíos de nuestra región solo se superan sumando esfuerzos, construyendo confianza y trabajando unidos por la seguridad, la reconciliación y el bienestar de nuestra gente”.

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Aunque la intención de De la Espriella era posesionarse en una guarnición militar, parece que esta idea dejó de ser una opción debido a la puja de poder con el presidente saliente Gustavo Petro, quien es el jefe de la Fuerzas Militares hasta el 6 de agosto a la media noche. Por lo tanto, De la Espriella aseguró que, como homenaje a las Fuerzas Militares, “el primer consejo de seguridad de mi gobierno será en la base Marco Fidel Suárez, una base que es símbolo de la resistencia de nuestros héroes”. Sin embargo, la posesión se llevaría a cabo en un espacio civil que aún está por confirmarse.

Vea aquí la proposición completa presentada por Borda:

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