Estos son los cinco proyectos para reformar la Constitución que se cayeron en Cámara

Cinco proyectos que buscan modificar algún aspecto de la Constitución se hundieron este jueves en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. ¿El motivo? La falta de quórum para su discusión, en medio de una tensionada sesión de debate por uno de estos actos legislativos que buscaba "fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional". La iniciativa, impulsada por congresistas de los partidos de gobierno Salvación…

Cinco proyectos que buscan modificar algún aspecto de la Constitución se hundieron este jueves en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. ¿El motivo? La falta de quórum para su discusión, en medio de una tensionada sesión de debate por uno de estos actos legislativos que buscaba "fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional". La iniciativa, impulsada por congresistas de los partidos de gobierno Salvación Nacional, el Centro Democrático y el Partido Conservador, proponía modificar el artículo 11 de la Constitución y restringir el aborto.

Atención 🚨 El Proyecto de Acto Legislativo que busca establecer la protección legal de la vida humana "desde el momento de la fecundación", no continuará su trámite luego de no alcanzar el quórum en la votación de la ponencia positiva en #ComisiónPrimera. pic.twitter.com/6MqE5BLzqN — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 29, 2026

En medio de la discusión, la bancada de oposición decidió salirse de la Comisión para romper el quórum y no permitir la discusión de este proyecto que promovía la congresista Carol Borda, de la autodenominada "bancada provida". El representante de Cambio Radical Julio César Triana denunció que con esta "jugadita", el Pacto Histórico también hundía tres proyectos de su autoría.

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¡Que quede constancia! 🚨



Hoy, en la Comisión Primera de la Cámara, se hundieron 7 actos legislativos por culpa del Pacto Histórico. Se retiraron del recinto para romper el quórum en una penosa jugadita para hundir el proyecto de nuestra colega @CarolBordaA y @DavidGerardoC.… pic.twitter.com/J5HCObNbpo — Julio César Triana (@TrianaCongreso) October 29, 2026

Cinco proyectos de acto legislativo se hundieron en la Comisión de la Cámara, incluyendo el de la bancada “provida". Los otros cuatro actos legislativos que se hundieron son: el 130 de 2026, que pretendía darle a Villa de Leyva la calidad de distrito especial, turístico, histórico y cultural; el 191 de 2026, que proponía reformar el artículo 134 de la Constitución para no tener que reemplazar a los congresistas si la falta absoluta a su cargo se presentaba en los 30 días calendario anteriores a la terminación de su periodo; el 370 de 2026, que modificaba los artículos 179 y 192 de la Carta Magna para establecer un límite a la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Casa de Nariño y, por último, el 287 de 2026 que, para “promover la participación política de la población campesina”, quería crear de una circunscripción especial en la Cámara de Representantes para los campesinos.

Los proyectos de acto legislativo que eran de autoría del Pacto Histórico eran los últimos dos, sobre la limitación a la doble nacional a las personas que aspiren a la Presidencia de la República y la creación de una circunscripción especial para la población campesina en la Cámara de Representantes. Por la naturaleza especial de estos proyectos, que buscan modificar la Constitución, tenían este jueves como fecha límite para surtir su primer debate en Comisión Primera si querían los tiempos para poder pasar por plenaria. Después del choque y la ruptura de quórum por parte de la oposición, estos proyectos se hundirán sin haberse votado.

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