Estos son los departamentos que perdieron inversión con el decreto de Presupuesto 2027

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó el Presupuesto General de la Nación 2027, después de un error en el trámite legislativo del texto aprobado por Senado y Cámara, que no pudo ser conciliado antes del tiempo límite reglamentado para aprobar este documento.
El texto decretado por la administración corresponde al documento que aprobaron las comisiones económicas de Legislativo, sin más de 20 proposiciones del fallido segundo debate que movían recursos a las regiones. En estas modificaciones se incluía un nuevo recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recursos adicionales para el sistema de salud, entre otros. Atlántico, Antioquia, Bolívar, Tolima y Norte de Santander son los cinco departamentos que sufrieron la mayor reducción de inversión regionalizada, vía Presupuesto General, entre 2026 y 2027.
Esta es la lista de 21 departamentos en los que disminuye la inversión regionalizada entre los PGN de 2026 y 2027:
- Atlántico: COP 538.181 millones menos
- Antioquia: COP 451.252 millones menos
- Bolívar: COP 444.262 millones menos
- Tolima: COP 300.561 millones menos
- Norte de Santander: COP 207.376 millones menos
- Casanare: COP 202.337 millones menos
- Huila: COP 171.051 millones menos
- Boyacá: COP 167.319 millones menos
- Cauca: COP 161.940 millones menos
- Chocó: COP 161.009 millones menos
- San Andrés y Providencia: COP 153.977 millones menos
- Vichada: COP 100.845 millones menos
- Nariño: COP 74.742 millones menos
- Valle del Cauca: COP 67.442 millones menos
- Meta: COP 64.829 millones menos
- Caquetá: COP 63.456 millones menos
- Quindío: COP 56.804 millones menos
- Córdoba: COP 52.532 millones menos
- Arauca: COP 16.979 millones menos
- Guainía: COP 11.984 millones menos
- Vaupés: COP 2.355 millones menos
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Atlántico es el departamento que perdió la mayor cantidad de inversión regionalizada si se compara el PGN de 2026 -bajo la administración de Gustavo Petro- con el PGN de 2027 que fue decretado en la tarde de este jueves por el gobierno De la Espriella. Esta región ha sido protagonista del inicio de este mandato, que prometió desde la época de campaña una profundización de la descentralización desde el Ejecutivo. Barranquilla ha sido la sede alterna de Presidencia y allí cuenta con múltiples aliados políticos, incluida la estructura política de la familia Char. En total, la inversión regionalizada para Atlántico será de COP 2,2 billones en 2027, mientras que en 2026 este mismo rubro fue de COP 2,7 billones.
Antioquia es otro departamento en donde la administración tiene aliados, pero en la inversión regionalizada vio una reducción. Este rubro pasó de COP 6,8 billones en el último presupuesto del gobierno Petro a COP 6,3 billones en el primer texto del mandato De la Espriella.
La inversión regionalizada total del Presupuesto 2027 asciende a COP 86.9 billones, en contraste con los COP 94,6 billones que finalmente se hundieron por los errores en el trámite que le constaron el cargo al exministro de Interior Rodrigo Lara. La diferencia de COP 8,36 billones entre los recursos destinados para la inversión en las regiones resulta de que, en el segundo debate que terminó en la madrugada del pasado martes, se le quitaron recursos al servicio de deuda y se le reasignó a inversión.
La Constitución señala que, en caso de no aprobación del presupuesto en el Congreso, se debe tomar el texto aprobado en Comisiones Económicas, por lo que la adición de más de COP 8,36 billones se cayó en el texto decretado.
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Ganimedes(64121)•Hace 17 horasSigan los lambones y aduladores de la costa alabando al supuesto felino y veran como acaban con sus regiones
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baltasar(622)•Hace 18 horasFelicitaciones votantes para presidente al emergente Gran Dictador Abelardo de la Espriella.Delen gracias al Espíritu Santo quien lo ungio como Redentor y los salvo de Lucifer Petro.
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Ana(43256)•Hace 18 horasQué ironía de la vida, los departamentos que más le votaron a la patria milagro, ahora milagrosamente son los más afectados por el pequeñísimo error cometido por un grupo de ineptos, cuando aprobaron el proyecto de ley del presupuesto.
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Alejandro(hk140)•Hace 18 horasLa caída del presupuesto por errores de tramitación, fue planeada????