Estos son los departamentos que perdieron inversión con el decreto de Presupuesto 2027

El texto decretado por la administración corresponde al documento que aprobaron las comisiones económicas de Legislativo, sin más de 20 proposiciones del fallido segundo debate que movían recursos a las regiones. En estas modificaciones se incluía un nuevo recorte a…

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó el Presupuesto General de la Nación 2027, después de un error en el trámite legislativo del texto aprobado por Senado y Cámara, que no pudo ser conciliado antes del tiempo límite reglamentado para aprobar este documento.

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El texto decretado por la administración corresponde al documento que aprobaron las comisiones económicas de Legislativo, sin más de 20 proposiciones del fallido segundo debate que movían recursos a las regiones. En estas modificaciones se incluía un nuevo recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recursos adicionales para el sistema de salud, entre otros. Atlántico, Antioquia, Bolívar, Tolima y Norte de Santander son los cinco departamentos que sufrieron la mayor reducción de inversión regionalizada, vía Presupuesto General, entre 2026 y 2027.

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Esta es la lista de 21 departamentos en los que disminuye la inversión regionalizada entre los PGN de 2026 y 2027:

Atlántico: COP 538.181 millones menos

Antioquia: COP 451.252 millones menos

Bolívar: COP 444.262 millones menos

Tolima: COP 300.561 millones menos

Norte de Santander: COP 207.376 millones menos

Casanare: COP 202.337 millones menos

Huila: COP 171.051 millones menos

Boyacá: COP 167.319 millones menos

Cauca: COP 161.940 millones menos

Chocó: COP 161.009 millones menos

San Andrés y Providencia: COP 153.977 millones menos

Vichada: COP 100.845 millones menos

Nariño: COP 74.742 millones menos

Valle del Cauca: COP 67.442 millones menos

Meta: COP 64.829 millones menos

Caquetá: COP 63.456 millones menos

Quindío: COP 56.804 millones menos

Córdoba: COP 52.532 millones menos

Arauca: COP 16.979 millones menos

Guainía: COP 11.984 millones menos

Vaupés: COP 2.355 millones menos

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Atlántico es el departamento que perdió la mayor cantidad de inversión regionalizada si se compara el PGN de 2026 -bajo la administración de Gustavo Petro- con el PGN de 2027 que fue decretado en la tarde de este jueves por el gobierno De la Espriella. Esta región ha sido protagonista del inicio de este mandato, que prometió desde la época de campaña una profundización de la descentralización desde el Ejecutivo. Barranquilla ha sido la sede alterna de Presidencia y allí cuenta con múltiples aliados políticos, incluida la estructura política de la familia Char. En total, la inversión regionalizada para Atlántico será de COP 2,2 billones en 2027, mientras que en 2026 este mismo rubro fue de COP 2,7 billones.

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Antioquia es otro departamento en donde la administración tiene aliados, pero en la inversión regionalizada vio una reducción. Este rubro pasó de COP 6,8 billones en el último presupuesto del gobierno Petro a COP 6,3 billones en el primer texto del mandato De la Espriella.

La inversión regionalizada total del Presupuesto 2027 asciende a COP 86.9 billones, en contraste con los COP 94,6 billones que finalmente se hundieron por los errores en el trámite que le constaron el cargo al exministro de Interior Rodrigo Lara. La diferencia de COP 8,36 billones entre los recursos destinados para la inversión en las regiones resulta de que, en el segundo debate que terminó en la madrugada del pasado martes, se le quitaron recursos al servicio de deuda y se le reasignó a inversión.

La Constitución señala que, en caso de no aprobación del presupuesto en el Congreso, se debe tomar el texto aprobado en Comisiones Económicas, por lo que la adición de más de COP 8,36 billones se cayó en el texto decretado.

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