Así se cocinó la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

Se conocen nuevos detalles de la conversación que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en medio de un nuevo cápitulo de las tensiones entre los dos mandatarios y en la antesala del discurso que iba a dar el jefe de Estado colombiano el pasado 7 de enero en la Plaza de Bolívar. Ahora se alistan los preparativos para el primer encuentro personal entre los dos mandatarios en la Casa Blanca que propuso el estadounidense.

Y es que menos de doce horas después de que esta llamada se produjera por primera vez en casi un año de mandato de Trump al frente de los Estados Unidos, siguen apareciendo detalles como los nombres que facilitaron la conversación, así como los términos y algunos de los temas que abordaron los dos presidentes.

Según pudo conocer El Espectador, las gestiones iniciaron desde el año pasado a través del embajador de Colombia en ese país, Daniel García-Peña, quien sostuvo numerosos encuentros con funcionarios del alto gobierno estadounidense y con más de 100 congresistas de ese país, tanto de la bancada republicana - el partido de Donald Trump- como del sector democráta.

Sin embargo, fue precisamente en el lapso de la última semana que esas gestiones se intensificaron, atenuadas, además, por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y luego de que el mandatario estadounidense hubiese calificado a su par colombiano como “un enfermo” y tras vincularle, nuevamente, con el narcotráfico.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el… pic.twitter.com/n6QK6mkmDP — El Espectador (@elespectador) January 8, 2026

Fue precisamente este 7 de enero, misma jornada en la que el presidente Petro había convocado una serie de manifestaciones contra Donald Trump y en defensa de la soberanía colombiana, que finalmente se se tejieron los detalles para sostener este diálogo. Allí, quien también jugó un papel relevante fue el senador republicano Rand Paul, quien ejerció como puente entre la embajada colombiana en Washington y la Oficina Oval.

En cuanto a puntos logísticos, este diario pudo establecer que una vez el congresista estadounidense remitió la propuesta al presidente Trump para un diálogo directo con Gustavo Petro, el magnate dio el visto bueno y accedió a una llamada en horas de la tarde. Se fijó de manera inicial esta cita a las 5 p.m. - que se cruzaba con el discurso de Petro en Bogotá - pero que se coordinaría horas antes. De hecho, antes de iniciar la llamada, funcionarios de la embajada en Bogotá acudieron a la Casa de Nariño para establecer el canal de diálogo y realizar una “llamada de prueba”.

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

En paralelo, Trump atendía una entrevista con el medio New York Times que, según informó ese mismo diario, tuvo que ser suspendida para atender con el compromiso previamente adquirido con el presidente colombiano. En cuanto a los asistentes, del lado colombiano estaban, además de Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la canciller, Rosa Villavicencio, algunos funcionarios del despacho presidencial y un traductor que acompañó el diálogo entre los mandatarios.

Fueron más de 50 minutos de llamada en el que el tono, según supo este diario, bajó considerablemente desde ambos países. Asimismo, el presidente Petro comunicó de forma directa los resultados en la lucha antidrogas de su gobierno y expresó, tal cual dijo en tarima, que las versiones entregadas por la oposición a miembros del círculo cercano del mandatario norteamericano eran falsas.

En materia temática, además de la lucha contra las drogas, los dos mandatarios tocaron el tema Venezuela que para el presidente Petro resulta un eje clave por la frontera de más de 2.220 kilómetros que comparten los dos países. También, durante la llamada, fue el presidente Donald Trump quien abrió la puerta a una visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca.

Petro también puso sobre la mesa el cambio climático, uno de los puntos de mayor discrepancia entre los dos jefes de Estado, pero en el que no profundizaron y que, según mencionaron en su llamada, podría ser uno de esos a abordar en la cita presencial.

La Canciller Rosa Villavicencio acompañó al presidente @PetroGustavo en la movilización por la soberanía y la dignidad desde la Plaza de Bolívar.



El mandatario informó al país sobre la conversación sostenida con el Presidente de Estados Unidos, que permitió restablecer el… pic.twitter.com/tm8ERi7yyw — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 8, 2026

Y aunque no se puso en la mesa el tema de la inclusión en la denonimada Lista Clinton al presidente Petro, y por consiguiente el retiro de su visado, los mandatarios acordaron y ordenaron a sus equipos diplomáticos emprender las labores necesarias para que una cita personal en la Casa Blanca se pueda producir en las próximas semanas.

