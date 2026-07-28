Estos son los detalles detrás de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán este 7 de agosto como presidente y vicepresidente de la República. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El equipo del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella está ultimando los detalles para el acto de posesión que ocurrirá en 10 días. El presidente electo ya confirmó que este no se realizará en un recinto militar y que tendría lugar en Cali (Valle del Cauca).

Por ello, al Congreso ya llegaron dos proposiciones de la autoría de Salvación Nacional para que se apruebe su traslado a la capital vallecaucana, después de que el Senado respaldara, hace una semana, esa misma proposición para el Cauca. En todo caso, está previsto que en ambas cámaras el mandatario electo consiga las mayorías.

Sugerimos: Congreso “está estudiando” la posibilidad de posesionar a Wadith Manzur, preso por Ungrd

Según han confirmado las autoridades locales, el evento en el que De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, asumirán oficialmente las riendas del Estado, será en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali a las 10:00 a. m. Ese lugar tiene capacidad para más de 2.500 personas, en un punto céntrico en la ciudad y con cercanía a instalaciones militares y hospitales.

En la tarde de ese mismo día, se espera que De la Espriella haga un reconocimiento a las tropas en el Cantón Militar Pichincha. Al día siguiente, comenzará el día con el primer consejo de seguridad a las 8:00 a. m. en la Tercera Brigada.

Todo eso llega como parte del mismo discurso de respaldo a las Fuerzas Militares que el presidente electo ha buscado promover con su llegada al poder y por el que trató, inicialmente, de que la posesión ocurriera en una guarnición. Sin embargo, ese planteamiento se cayó después de que el mandatario Gustavo Petro dejara claro que no permitiría que se organizara ese evento en un recinto militar y le cerró la puerta por completo.

Le puede interesar: Partido Conservador aterrizó en la bancada de gobierno del presidente electo De la Espriella

En todo caso, hay varios nombres que ya estarían confirmados para asistir a la posesión. Este lunes, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que asistirá, y lo mismo aplica para el rey Felipe VI de España. Luis Felipe Yagüé Cotazo, el vendedor de panela que votó por De la Espriella, también estará en el evento.

Ahora, está previsto que Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Rodrigo Paz (Bolivia) asistan a la posesión, así como Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Todos han respaldado a De la Espriella tras su elección y hacen parte de la ola de nuevos mandatarios de derecha en Latinoamérica.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.