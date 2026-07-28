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Partido Conservador aterrizó en la bancada de gobierno del presidente electo De la Espriella

El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, hizo el anuncio este martes desde el Congreso. Aseguró que fue una “decisión unánime de las bancadas”.

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Redacción Política
28 de julio de 2026 - 04:25 p. m.
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que la decisión fue "unánime".
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que la decisión fue "unánime".
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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El Partido Conservador ya llegó oficialmente a la bancada de gobierno para el periodo de Abelardo de la Espriella. El anuncio fue hecho por el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, quien aseguró que se trató de una “decisión unánime” de los congresistas conservadores.

“Nuestro reglamento dice que las bancadas por aparte votan, no solamente nos declaramos como partido de gobierno, lo que fue decisión unánime de las bancadas y entregan la recomendación al directorio nacional, que se reunirá a las 2:00 p. m. para que ratifique esa decisión”, apuntó.

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Como recordó Cepeda, la agrupación se declaró como “independiente” en la administración del presidente Gustavo Petro, pero pasará a ser de gobierno con De la Espriella. Según explicó, la decisión se toma “por las afinidades programáticas, las posturas del candidato, la defensa a la familia, a la empresa privada, al orden, a la autoridad, que son principios del Partido Conservador”.

La colectividad se une al Centro Democrático y a Cambio Radical en la fila de bancadas que han pasado oficialmente a la coalición del gobierno entrante. Eso le suma cerca de 95 congresistas en las toldas a favor de De la Espriella en su primer año de gobierno. Allí aterrizarían también el Partido Liberal y el Partido de la U, aunque todavía no lo han anunciado de forma oficial.

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Una línea de esto fue el respaldo oficial del Conservador al senador Alfredo Deluque (Partido de la U) como presidente del Congreso. La victoria fue, en últimas, de Honorio Henríquez (Centro Democrático), pero desde las toldas azules hicieron varios llamados a la colectividad uribista para que se uniera a la votación que tenía el guiño del equipo del mandatario electo.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha dicho que todas las negociaciones que se entablen con este Congreso serán “por encima de la mesa” y desde el gobierno entrante han dejado claro que se podría privilegiar la emisión de decretos sobre los proyectos de ley que requieran la conformación de mayorías. Aunque eso no cayó bien en el Legislativo, el mismo Lara ha sido claro que estará dispuesto a conformar las mayorías para el Ejecutivo entrante y mantendrá el canal abierto con el Capitolio.

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Por Redacción Política

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Nerhy(22027)Hace 27 minutos
No debería ser noticia eso lo sa en todos los Colombianos, el tal partido conservador, que solo le queda el nombre, siempre se une al mandatario de turno, ya no es partido político es una reunión de políticos, pendientes de que puestos en el gobierno pueden captar, cuando se les acaban las opciones se declaran de oposición o se dividen en grupos de apoyo político según intereses. A su presidente cepeda el malo, le debemos la oposición absurdo y su deseo cumplido de tumbar las reformas sociales.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 55 minutos
Pregunta: ¿Cuándo ha sido novedad el actuar de los conservadores en los últimos 25, años? Nunca. Ciertamente, se acostumbraron a sobrevivir políticamente de manera indigna, a punta de migajas burocráticas, del clientelismo y del erario público, con todos los gobiernos. ¡Sinvergüenzas!
Julio César Medina Morillo(69508)Hace 58 minutos
Censurable estrategia de supervivencia.
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