Estos son los efectos que traerá para Colombia no continuar con su ingreso al BRICS

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que Colombia no continuará con las acciones encaminadas para ingresar a los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo; esta acción transformará la forma de relacionarse con estos países en la búsqueda de tener una política más cercana a Washington. Al no continuar el camino para estar en el banco, el país no girará 512,5 millones de dólares en acciones, aunque no podrá acceder a una opción de crédito en monedas distintas al dólar.