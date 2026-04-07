Estos son los funcionarios que el presidente Petro ha reubicado a pesar de sus escándalos

Ricardo Roa, Armando Benedetti, Laura Sarabia y Alfredo Saade. Foto: Archivo Particular

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En medio de una puja de poder dentro de la junta de Ecopetrol que cuestionaba los resultados de Ricardo Roa como presidente de la empresa estatal, además de sus líos con la ley, el funcionario no fue retirado de su cargo. En su lugar, la junta lo envió por tres meses a cumplir sus vacaciones y una licencia no remunerada hasta el 21 de junio.

Sin embargo, este no es el primer funcionario del Gobierno de Gustavo Petro sumergido en escándalos y enviado fuera de los reflectores durante meses para regresar a su lado. Esta es la lista de los miembros de esta administración que fueron cuestionados al punto de ser retirados de sus cargos y regresar poco tiempo después en un nuevo lugar al lado del jefe de Estado.

El caso más sonado es el de Armando Benedetti, quien fungió como un aliado clave para el presidente Petro durante su campaña, por lo que fue enviado a la embajada de Venezuela y salió de este cargo tras una serie de audios donde amenazaba a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia, con revelar secretos de la campaña presidencial de 2022.

Por este hecho fue retirado de su cargo y enviado como embajador ante la FAO. Cargo del que salió por un escándalo de presunta violencia de género, en el cual Bendetti ha defendido su inocencia en diversas oportunidades.

Tiempo después retornó como el jefe de gabinete del gobierno en febrero de 2025, lo que rompió al gobierno en un consejo de ministros televisado. Duró poco tiempo allí, pues ahora es el ministro del Interior de esta administración.

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