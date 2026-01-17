Estos son los funcionarios del alto Gobierno que se mantienen desde 2022

Este fue uno de los primeros consejos de ministros del presidente Petro en 2022. Foto: Presidencia

El nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro reconfiguró su círculo cercano y abrió la puerta para una nueva salida ministerial, que ya ha cobrado el puesto de 58 ministros en estos tres años y medio de mandato. Son más de 60 nombres que han pasado por las diferentes carteras y que dejan un número reducido de altos funcionarios que mantienen sus puestos iniciales desde 2022.

Los más recientes cambios que ordenó el jefe de Estado en la Casa de Nariño provocaron la salida de: Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Jorge Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad. De ellos, Rodríguez pasará al Fondo de Adaptación, mientras que Lemus asumirá en propiedad la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El presidente Gustavo Petro no cuenta en su gabinete ministerial con ninguno de los ministros con los que inició su mandato en 2022. Entre los nombres que permanecen en el gabinete hay dos particularidades.

La primera de ellas es Irene Vélez, quien entró como ministra de Minas y en este momento está como ministra (e) de Ambiente tras la salida de Lena Estrada. Así como el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, que ingresó como secretario de transparencia en la presidencia desde 2022, pero ingresó en octubre de 2025 a este ministerio en encargo.

A la fecha de publicación de este artículo, hay 49 directores de unidades administrativas especiales, agencias, fondos y entidades que permanecen en sus cargos. Entre los más destacados se encuentra Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien es un aliado del presidente desde la militancia de ambos en el M-19. Y Jaime Dussán, director de Colpensiones, uno de sus más cercanos desde que ambos eran senadores en el Polo.

Solo una directora de departamentos administrativos aún permanece desde el inicio del Gobierno Petro; se trata de la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Beatriz Piedad Urdinola, quien fue nombrada en septiembre de 2022.

A continuación, encontrará el listado completo de los funcionarios nombrados al inicio del Gobierno que aún permanecen en sus cargos.

Entidad Director (a) Fecha de Designación DANE Beatriz Piedad Urdinola Contreras 13 de septiembre de 2022 Agencia para la Cooperación Internacional Eleonora Betancur González 21 de diciembre de 2022 Agencia de Renovación del Territorio Raúl Delgado 10 de octubre de 2022 Fondo Programas Especiales para la Paz Pablo Francisco Pardo 28 de septiembre de 2022 Agencia para la Reincorporación y la Normalización Alejandra Miller Restrepo 18 de enero de 2023 UNP Augusto Rodríguez Ballesteros 24 de agosto de 2022 Dir. de Seguridad Ciudadana Vladimir Rodríguez Valencia 3 de octubre de 2022 Justicia Penal Militar y Policial José Reyes Rodríguez Casas 1 de octubre de 2022 Agustín Codazzi Gustavo Adolfo Marulanda 13 de septiembre de 2022 INPEC TC. Daniel Gutiérrez Rojas 27 de septiembre de 2022 Hospital Militar MG. Carlos Alberto Rincón 18 de agosto de 2023 USPEC Ludwing Joel Valero 12 de noviembre de 2022 Defensa Civil Martín Nieto Melo (e) 5 de mayo de 2023 Restitución de Tierras - URT Giovani Yule 19 de agosto de 2022 Dir. de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Gustavo Adolfo Carrión 3 de octubre de 2022 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Claudia Córtes López 15 de junio de 2023 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca Alan Javier Zumaqué 20 de julio de 2023 ESAP Jorge Iván Bula Escobar 1 de septiembre de 2022 Banco Agrario Hernando Chica Zuccardi 13 de septiembre de 2022 FINAGRO Ángela María Penagos 19 de septiembre de 2022 Instituto Nacional para Sordos Geovani Andrés Meléndres 29 de septiembre de 2022 Agencia Nacional de Minería Luis Álvaro Pardo Becerra 3 de octubre de 2022 Unidad de Planeación Minero Energética Carlos Adrián Correa Flórez 16 de diciembre de 2022 Servicio Geológico Colombiano Héctor Julio Fierro Morales 31 de octubre de 2022 Sistema Nacional de Parques Naturales Nacionales Luisz Olmedo Martínez Zamora 22 de agosto de 2022 IDEAM Ghislaine Echeverry Prieto 17 de enero de 2017 Unidad de Información y Análisis Financiero Luis Eduardo Llinás Chica 1 de septiembre de 2022 Banca de las Oportunidades Paola Andrea Arias Gómez 27 de septiembre de 2022 Positiva Compañía de Seguros José Luis Correa López 2 de noviembre de 2022 Contaduría General Mauricio Gómez Villegas 23 de enero de 2023 Fogafin Ingrid Juliana Lagos Camargo 30 de enero de 2023 ADRES Félix León Martínez Martín 10 de octubre de 2022 Instituto Nacional de Cancerología Carolina Wiesner Ceballos Ratificada SENA Jorge Eduardo Londoño 29 de agosto de 2022 Colpensiones Jaime Dussán Calderón 25 de noviembre de 2022 Cormagdalena Álvaro Redondo Castillo 4 de febrero de 2023 Fondo Nacional de Vivienda José Andrés Ríos Vega 18 de octubre de 2022 iNNpulsa Hernán Darío Ceballos Gacharná 3 de octubre de 2022 ProColombia Carmen Caballero Villa 4 de octubre de 2022 Artesanías de Colombia Adriana María Mejía Aguado 11 de octubre de 2022 Instituto Nacional de Metrología María del Rosario González Márquez 13 de enero de 2022 Dir. de Proyectos Especiales Jhonattan Julián Duque Murcia 9 de septiembre de 2022 Biblioteca Nacional Adriana Martínez-Villalba 18 de octubre de 2022 Memoria Histórica María Gaitán Valencia 3 de noviembre de 2022 ICANH Alhena Caicedo Fernández 13 de septiembre de 2022 Proimágenes Claudia Triana de Vargas Ratificada Teatro Nacional Iván Benavides 11 de noviembre de 2022 Sistema Nacional del Deporte Eugenia Marcela Tovar Romero 13 de septiembre de 2022 Superintendencia de Economía Solidaria María José Navarro Muñoz 30 de agosto de 2023 Superintendencia de Sociedades Billy Escobar Pérez Ratificado desde el gobierno Duque

