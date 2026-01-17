Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Estos son los funcionarios del alto Gobierno que se mantienen desde 2022

Cinco remezones ministeriales se han presentado en tres años y medio del gobierno Petro. Ningún ministro se mantiene en su cargo inicial y el círculo cercano del mandatario nacional se ha cerrado en el último año. Estos han sido algunos cambios.

Redacción Política
17 de enero de 2026 - 02:30 a. m.
Este fue uno de los primeros consejos de ministros del presidente Petro en 2022.
Foto: Presidencia
El nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro reconfiguró su círculo cercano y abrió la puerta para una nueva salida ministerial, que ya ha cobrado el puesto de 58 ministros en estos tres años y medio de mandato. Son más de 60 nombres que han pasado por las diferentes carteras y que dejan un número reducido de altos funcionarios que mantienen sus puestos iniciales desde 2022.

Los más recientes cambios que ordenó el jefe de Estado en la Casa de Nariño provocaron la salida de: Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Jorge Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad. De ellos, Rodríguez pasará al Fondo de Adaptación, mientras que Lemus asumirá en propiedad la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El presidente Gustavo Petro no cuenta en su gabinete ministerial con ninguno de los ministros con los que inició su mandato en 2022. Entre los nombres que permanecen en el gabinete hay dos particularidades.

La primera de ellas es Irene Vélez, quien entró como ministra de Minas y en este momento está como ministra (e) de Ambiente tras la salida de Lena Estrada. Así como el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, que ingresó como secretario de transparencia en la presidencia desde 2022, pero ingresó en octubre de 2025 a este ministerio en encargo.

A la fecha de publicación de este artículo, hay 49 directores de unidades administrativas especiales, agencias, fondos y entidades que permanecen en sus cargos. Entre los más destacados se encuentra Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien es un aliado del presidente desde la militancia de ambos en el M-19. Y Jaime Dussán, director de Colpensiones, uno de sus más cercanos desde que ambos eran senadores en el Polo.

Solo una directora de departamentos administrativos aún permanece desde el inicio del Gobierno Petro; se trata de la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Beatriz Piedad Urdinola, quien fue nombrada en septiembre de 2022.

A continuación, encontrará el listado completo de los funcionarios nombrados al inicio del Gobierno que aún permanecen en sus cargos.

EntidadDirector (a)Fecha de Designación
DANE Beatriz Piedad Urdinola Contreras13 de septiembre de 2022
Agencia para la Cooperación InternacionalEleonora Betancur González21 de diciembre de 2022
Agencia de Renovación del TerritorioRaúl Delgado10 de octubre de 2022
Fondo Programas Especiales para la PazPablo Francisco Pardo28 de septiembre de 2022
Agencia para la Reincorporación y la NormalizaciónAlejandra Miller Restrepo18 de enero de 2023
UNPAugusto Rodríguez Ballesteros24 de agosto de 2022
Dir. de Seguridad CiudadanaVladimir Rodríguez Valencia3 de octubre de 2022
Justicia Penal Militar y PolicialJosé Reyes Rodríguez Casas1 de octubre de 2022
Agustín CodazziGustavo Adolfo Marulanda13 de septiembre de 2022
INPECTC. Daniel Gutiérrez Rojas27 de septiembre de 2022
Hospital MilitarMG. Carlos Alberto Rincón18 de agosto de 2023
USPECLudwing Joel Valero12 de noviembre de 2022
Defensa CivilMartín Nieto Melo (e)5 de mayo de 2023
Restitución de Tierras - URTGiovani Yule19 de agosto de 2022
Dir. de Ordenamiento y Desarrollo TerritorialGustavo Adolfo Carrión3 de octubre de 2022
Unidad de Planificación Rural AgropecuariaClaudia Córtes López15 de junio de 2023
Autoridad Nacional de Acuicultura y PescaAlan Javier Zumaqué20 de julio de 2023
ESAPJorge Iván Bula Escobar1 de septiembre de 2022
Banco AgrarioHernando Chica Zuccardi13 de septiembre de 2022
FINAGROÁngela María Penagos19 de septiembre de 2022
Instituto Nacional para SordosGeovani Andrés Meléndres29 de septiembre de 2022
Agencia Nacional de MineríaLuis Álvaro Pardo Becerra3 de octubre de 2022
Unidad de Planeación Minero EnergéticaCarlos Adrián Correa Flórez16 de diciembre de 2022
Servicio Geológico ColombianoHéctor Julio Fierro Morales31 de octubre de 2022
Sistema Nacional de Parques Naturales NacionalesLuisz Olmedo Martínez Zamora22 de agosto de 2022
IDEAMGhislaine Echeverry Prieto17 de enero de 2017
Unidad de Información y Análisis FinancieroLuis Eduardo Llinás Chica1 de septiembre de 2022
Banca de las OportunidadesPaola Andrea Arias Gómez27 de septiembre de 2022
Positiva Compañía de SegurosJosé Luis Correa López2 de noviembre de 2022
Contaduría GeneralMauricio Gómez Villegas23 de enero de 2023
FogafinIngrid Juliana Lagos Camargo30 de enero de 2023
ADRESFélix León Martínez Martín10 de octubre de 2022
Instituto Nacional de CancerologíaCarolina Wiesner CeballosRatificada
SENAJorge Eduardo Londoño29 de agosto de 2022
ColpensionesJaime Dussán Calderón25 de noviembre de 2022
CormagdalenaÁlvaro Redondo Castillo4 de febrero de 2023
Fondo Nacional de ViviendaJosé Andrés Ríos Vega18 de octubre de 2022
iNNpulsaHernán Darío Ceballos Gacharná3 de octubre de 2022
ProColombiaCarmen Caballero Villa4 de octubre de 2022
Artesanías de ColombiaAdriana María Mejía Aguado11 de octubre de 2022
Instituto Nacional de MetrologíaMaría del Rosario González Márquez13 de enero de 2022
Dir. de Proyectos EspecialesJhonattan Julián Duque Murcia9 de septiembre de 2022
Biblioteca NacionalAdriana Martínez-Villalba18 de octubre de 2022
Memoria HistóricaMaría Gaitán Valencia3 de noviembre de 2022
ICANHAlhena Caicedo Fernández13 de septiembre de 2022
ProimágenesClaudia Triana de VargasRatificada
Teatro NacionalIván Benavides11 de noviembre de 2022
Sistema Nacional del DeporteEugenia Marcela Tovar Romero13 de septiembre de 2022
Superintendencia de Economía SolidariaMaría José Navarro Muñoz30 de agosto de 2023
Superintendencia de SociedadesBilly Escobar PérezRatificado desde el gobierno Duque

