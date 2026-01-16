Presidente Petro no asistirá al Foro Económico de Davos por su reunión con Donald Trump

El presidente solo estuvo presente en Foro Económico Mundial en Davos. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro ha decidido por segunda vez consecutiva no asistir al Foro Económico Mundial que tiene sede en Davos-Klosters, Suiza. Debido a que decidió priorizar los preparativos para su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ocurrirá el próximo 3 de febrero.

El mandatario estaba invitado a la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial que reunirá a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil del 19 al 23 de enero de 2026. Es la segunda vez que el presidente Petro no asiste a estos encuentros en el país europeo.

En el encuentro están confirmados mandatarios como Javier Milei (Argentina), Volodímir Zelenski (Ucrania), Donald Trump (Estados Unidos) y Pedro Sánchez (España). Sin embargo, otros como Claudia Sheinbaum (México) decidió no participar en el encuentro de este año.

De los cuatro foros que han ocurrido en esa ciudad, el presidente Petro asistió en 2023, durante su primer año. En esa ocasión, centró en su discurso en el cambio climático, y propuso canjear deuda por servicios ambientales.

Petro argumentó en su discurso en ese foro que las actuales industrias han demostrado su incapacidad de detener el cambio climático, razón por la cual cree necesario un cambio en el paradigma macroeconómico de la economía mundial, introduciendo un concepto que denomina como “capitalismo descarbonizado”.

Durante ese viaje, el primer mandatario sostuvo reuniones con las cabezas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial de Salud (OMS). Y estuvo acompañado por los exministros de economía José Antonio Ocampo y de Ambiente, Susana Muhammad.

En su segundo viaje que fue más corto, el jefe de Estado estuvo en tres paneles concretos: el problema amazónico, el panel de América Latina y problemas de la democracia global. A su vez, inauguró la ‘Casa Colombia’ en Davos, un espacio que rentó el Gobierno Nacional por cuatro días para promover la imagen del país durante el evento. Una decisión que fue cuestionada por distintos sectores debido a que costó USD 1,1 millones.

Mientras que el año pasado, el entonces ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció que el mandatario no viajaría a Davos en medio del decreto de austeridad de 2025, donde se encontraba el viaje que usualmente hace el presidente y una nutrida comitiva a Davos.

