Los funcionarios estatales que ganan más que los congresistas tras el recorte salarial

Tras la expedición del Decreto 0030 de 2026, que redujo en más de COP 16 millones el salario de los congresistas al eliminar la prima de servicios a partir del próximo 20 de julio, su remuneración pasará de COP 52 millones mensuales a COP 35 millones aproximadamente. Con este ajuste, la tabla salarial de los funcionarios del Estado cambiará radicalmente y ahora muchos otros cargos ganarán más que los 103 senadores y 183 representantes a la Cámara que integran el Congreso, según datos del año pasado.

El escalafón de los salarios públicos en Colombia tiene un líder poco conocido, el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que, según la Función Pública, percibía en 2025 cerca de COP 64 millones, una cifra que supera por casi COP 30 millones lo que ganarán los congresistas a partir de julio.

Detrás de él se ubica un grupo de once altos funcionarios que comparten una remuneración idéntica que llega a los COP 55 millones mensuales. En este selecto círculo figuran el Auditor General de la República, el Contralor General, la Defensora del Pueblo y la Fiscal General de la Nación.

También están los magistrados de las cuatro altas cortes del país: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado. Cierran este grupo el Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil.

También aparece una figura diplomática que también supera el futuro salario de los congresistas: el embajador extraordinario y plenipotenciario, con COP 54 millones mensuales. Esta denominación corresponde a los jefes de misión diplomática colombiana en el exterior, es decir, los embajadores de más alto rango que representan al país ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Algunos de ellos serían los diplomáticos acreditados en países estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y ante organismos como la ONU o la OEA.

En la lista también aparece el presidente Gustavo Petro, que percibía en 2025 un salario de COP 53 millones al mes, una cifra que lo ubica por debajo de doce cargos del Estado. La nómina presidencial se compone de COP 11.640.414 de asignación básica mensual, COP 41.388.154 de gastos de representación; y además, cuenta con dos primas anuales, una de COP 18.559.999 por bonificación de servicio y COP 27.211.735 de la prima de servicio.

La lista agrupa a más de 25 cargos que ganarán más que los congresistas. Uno de los más llamativos son los diputados a las asambleas departamentales de categoría especial.

Los diputados de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico reciben 30 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) por mes de sesiones, según lo establece la Ley 617 de 2000. Con el salario mínimo de 2026 fijado en COP 1.750.905, esto equivale a COP 52.527.150 por cada mes de sesiones trabajado.

