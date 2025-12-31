Este es el sueldo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez

El presidente Gustavo Petro junto a la vicepresidenta Francia Márquez en Cauca. Foto: Mateo Cortés / Vicepresidencia

En medio del debate por el incremento de un 23 % en el salario mínimo para 2026, varios sectores políticos han planteado una discusión sobre los altos salarios de algunos funcionarios del Estado. De hecho, el Gobierno ya planteó la posibilidad de reducir el sueldo de los congresistas a través de un decreto del que ya se conoce un borrador.

Según el texto, el plan es eliminar la prima de servicios que reciben los senadores y representantes a la Cámara y que equivale a cerca de COP 15 millones mensuales por cada curul. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, una sentencia de la Corte Constitucional estableció que ese tipo de pagos no son obligatorios o forzosos para el Ejecutivo, razón por la cual hay un sustento legal para eliminar esa prima. Pero además, en el texto también queda claro que una de las motivaciones para realizar el cambio es que el salario de los senadores y representantes es muy alto.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el proyecto.

En este contexto, muchos también se preguntan cuánto ganan el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, principales funcionarios del Ejecutivo. Según el último decreto de incremento para funcionarios de la Presidencia, el alza para 2025 fue el porcentaje de la inflación en 2024 más un 1,8 %. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior quedó en 5,2 %, el aumento para el salario de los funcionarios de Palacio se estableció en un 7 %.

¿Cuál es el sueldo del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez?

Ese acto administrativo estableció que el mandatario “devengará, en todo tiempo, una asignación básica igual a la que devenguen los miembros del Congreso de la República y el doble de los gastos de representación que estos perciben”. Así las cosas, cabe anotar que, de acuerdo con el aumento logrado por los sindicatos, el salario de los congresistas subió, en total, a cerca de COP 52 millones para este 2025.

Sin embargo, el mandatario, al igual que otros funcionarios, recibe algunas primas que aumentan sus ingresos. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Espectador, el sueldo mensual del presidente antes de la publicación del ajuste de 2025 superaba los COP 53 millones de pesos, esto sin sumar bonificaciones y primas.

En total, el salario del presidente se divide en COP 11.640.414 de asignación básica mensual, COP 41.388.154 de gastos de representación mensual, COP 18.559.999 por bonificación de servicio y COP 27.211.735 de la prima de servicio.

En cuanto a la vicepresidenta, el decreto señala que desde mitad de año recibe una remuneración mensual que asciende a más de COP $38 millones, divididos de la siguiente manera: COP 10.584.984 de asignación básica, COP 19.774.805 para gastos de representación y COP 9.271.511 por la prima de dirección. Además, la Presidencia ha reportado que la funcionaria recibe otras bonificaciones que elevan su salario a cerca de COP 60 millones.

