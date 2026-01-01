Estos son los mensajes de fin de año del presidente, los candidatos y los congresistas

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Políticos de todas las orillas publicaron sus mensajes oficiales para despedir el 2025 y darle la bienvenida a un 2026 convulso por cuenta de las elecciones. El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros, pues en horas de la tarde publicó un video corto en el que solo dijo “feliz año, Colombia. Muy buen feliz año nuevo”. En la grabación apareció acompañado por su hija Antonella, quien también estuvo en la presentación del incremento del salario mínimo.

La vicepresidenta Francia Márquez publicó un video de poco más de cuatro minutos hablando de las esperanzas para 2026. La funcionaria hizo un balance de los últimos años de su gestión y dijo que han estado “abriendo caminos” para el cambio, aunque, señaló, no ha sido un proceso fácil. Entre los temas que destacó está la reglamentación de la Ley 70 en pro de los pueblos negros, afros, raizales y palenqueros, así como los programas en favor de la autonomía económica para las mujeres.

Feliz año nuevo Colombia. pic.twitter.com/l1niKQ8OSJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 31, 2025

Lea también: Gobierno hizo 20 cambios en el gabinete este 2025: van 57 ministros en todo el mandato

Márquez también recordó las dos visitas oficiales que hizo este año a África para fortalecer las relaciones diplomáticas, culturales y políticas. “Seguimos trabajando de manera incansable por una Colombia más equitativa, reconciliada y en paz (...) que el nuevo año nos encuentre unidos”, dijo la vicepresidenta.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo, envió un mensaje en un video junto a la senadora María José Pizarro. “Queremos desear lo mejor a todas y todos los colombianos, pero en particular a aquellos que van a estar en la intemperie, no van a tener una gran cena, a la gente que vive en la pobreza y la exclusión social (...) haremos lo necesario para que Colombia sea un país justo”, dijo.

Cerramos el año con gratitud y esperanza!



Gracias por estos meses llenos de luchas y de triunfos. Lo que viene es grande y lo vamos a seguir construyendo en unidad



En el 2026 #PorColombiaConIván



¡Feliz año nuevo! @IvanCepedaCast pic.twitter.com/CJfAHIFygy — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) December 31, 2025

No se pierda: Presidente habló de desindexación y de un “complemento ideal” para el aumento del mínimo

Desde la oposición, el expresidente Álvaro Uribe cerró el 2025 con recorridos en región, puntualmente con algunas comunidades de Planeta Rica, en Córdoba. La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del uribismo, dijo en sus redes sociales que espera que 2026 sea un año “lleno de luz para Colombia, estrenando a la primera mujer presidente de la historia”.

El candidato Abelardo de la Espriella publicó un video impulsando su campaña. En este último día de 2025, convoco a quienes aún faltan a unirse a la manada del tigre. Mis deseos sinceros de unidad para un nuevo año en el que salvaremos y reconstruiremos a Colombia. Que se cumplan todos sus sueños y que la felicidad los atropelle en este 2026”, dijo.

La alianza entre el tigre y el pueblo, es la que hará posible la verdadera transformación que necesita el país.



Por eso hoy, en este último día de 2025, convoco a quienes aún faltan a unirse a la manada del tigre. 🐅



Mis deseos sinceros de unidad para un nuevo año en el que… pic.twitter.com/1k6Dotsjgi — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 31, 2025

Otros candidatos a llegar a la Casa de Nariño hicieron lo propio. “Este 31 dejamos atrás la incertidumbre, los miedos, la inseguridad, la polarización, los extremistas, todo lo que divide a Colombia. Celebremos mejor, este 2026 será una oportunidad para unir a Colombia. ¡A celebrar porque unidos vamos a sacar a Colombia adelante!”, señaló Roy Barreras, quien hace parte de la consulta del oficialismo.

Varios partidos políticos y congresistas también publicaron sus mensajes para despedir el 2025 y recibir el 2026, en general deseando paz y unidad en todo el territorio.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.