Presidente habló de desindexación y de un “complemento ideal” para el aumento del mínimo

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro publicó este 31 de diciembre varios mensajes en defensa de su decisión de aumentar el salario mínimo en un 23 %, con lo cual quedó en COP 2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Los trinos del jefe de Estado fueron respuesta a varios cuestionamientos de la oposición, que insiste en alertar un posible efecto adverso para la economía y critica la medida como “populista”.

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, ha sido una de las más críticas al respecto. En sus redes sociales aseguró que el presidente no tuvo en cuenta las otras alzas en los precios de bienes y servicios derivadas del decreto. “Petro copia, pero copia mal. Lo primero que hizo López Obrador en México antes de subir el salario mínimo en 20 % fue cambiar la indexación de los salarios públicos al IPC. Petro no lo hizo, y de esa manera pone en un riesgo adicional las finanzas públicas. ¿Tal vez porque sus intereses son electorales y no sociales?, cuestionó Valencia.

El mandatario le respondió asegurando que esos cambios sí se llevarán a cabo, pero algunos requieren el visto bueno del Congreso. “Y quién te dice que no lo vamos a hacer. Algunos son por ley y por eso la indexación de precios por salario mínimo vital se hará por decreto ley en la emergencia que desataron ustedes en el Congreso”, le respondió.

En otro de sus mensajes, el jefe de Estado se refirió al posible impacto negativo para las pequeñas empresas, que deberán asumir el incremento del salario y las prestaciones de ley. “El complemento ideal para el crecimiento económico con salario vital, es el crédito asociativo para pequeñas empresas populares, urbanas y rurales. Es en la pequeña empresa donde se produce el trabajo en Colombia. Por ello hay que protegerla, tasa diferencial en impuestos y crédito subsidiado por el gobierno, que debería ser crédito de fomento del Banco de la República”, planteó.

Según explicó, a principios de 2026 se debería llevar a cabo una reunión del Grupo Bicentenario del gobierno y las asociaciones de micros y pequeñas empresas, las organizaciones de cooperativismo campesino y el cooperativismo financiero para “desplegar una amplia política de crédito subsidiado del gobierno”.

Por otra parte, el presidente Petro señaló que los aumentos de la inflación, que muchos analistas han advertido, se deben, según él, a los precios de los alimentos y no al incremento del salario mínimo. En este sentido, dijo que su propuesta es bajar el costo de los insumos y entregar más tierra fértil a los campesinos.

Finalmente, se refirió a las versiones de algunos sectores políticos de la posibilidad de demandar el decreto y tumbar el alza. Varios han recordado que el Consejo de Estado ya echó para atrás un aumento en 2016, por lo que creen posible que se haga otra vez. El mandatario reaccionó con una advertencia: “Entonces se convocará el paro nacional. Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros”.

