Gobierno hizo 20 cambios en el gabinete este 2025: van 57 ministros en todo el mandato

El 2025 estuvo marcado, una vez más, por la inestabilidad en el corazón del gobierno de Gustavo Petro. Desde enero empezaron los cambios en el gabinete y se extendieron durante todo el año, especialmente por las diferencias internas entre los ministros o por las molestias del mandatario debido a que en algunas entidades no se siguió su línea política o no se impulsaron algunos de sus programas claves.

Las intenciones de varios ministros de dar un paso al costado para no inhabilitarse de cara a las elecciones de 2026 también desataron numerosos cambios. En la Cancillería, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo se fue a finales de enero para darle paso a Laura Sarabia, quien salió de la Casa de Nariño en medio de las tensiones con un ala del gabinete. Sin embargo, en julio Petro decidió retirar a Sarabia para enviarla a la Embajada en Reino Unido y nombró a Rosa Villavicencio.

Así las cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo tres jefes en un solo año, justo en uno de los más complejos para la diplomacia por las peleas del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump. Para muchos en el Gobierno, es claro que estos cambios constantes generan problemas de ejecución en las entidades y retrasan las apuestas de la administración.

Del Ministerio del Interior también salió Juan Fernando Cristo, quien ahora es candidato presidencial, para darle paso a Armando Benedetti. Para muchos en el Congreso y en el mismo gobierno, el aterrizaje del exsenador y exembajador también está relacionado con la apuesta electoral de Petro de reelegir su proyecto. Actualmente, Benedetti es uno de los funcionarios con más influencia en la Casa de Nariño y se ha distanciado de su labor de ser puente con el Congreso tras varios reveses.

El Ministerio de Hacienda, clave por estos días de emergencia económica, vivió la salida de Ricardo Bonilla, hoy preso como medida preventiva mientras avanza el proceso en su contra por su presunta participación en el saqueo a la Ungrd. Durante algunos meses su reemplazo fue Diego Guevara, quien no tuvo sintonía con el presidente y salió dándole paso a Germán Ávila, otro de los alfiles más importantes del presidente.

En la cartera de Justicia se presentaron dos cambios. En mayo salió Ángela María Buitrago por diferencias con el presidente y llegó Eduardo Montealegre, uno de los principales defensores de la tesis de una constituyente. Sin embargo, el jurista dejó el gabinete a finales de octubre en medio de peleas con el ministro Benedetti. En el cargo está, como encargado, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga.

Por el lado del Ministerio de Defensa se presentó el cambio de Pedro Sánchez por Iván Velásquez, mientras que en Trabajo entró Antonio Sanguino por Gloria Inés Ramírez. En ambos casos se trató del primer cambio en la entidad durante todo el gobierno, por lo que esas son dos de las carteras con mayor estabilidad en este gobierno. De Minas y Energía salió Andrés Camacho, quien se lanzó al Senado, y llegó Edwin Palma.

En la cartera de Comercio, la principal movida fue la salida de Luis Carlos Reyes, quien hoy está muy distanciado del Gobierno. Durante algunas semanas quedó como ministra encargada Cielo Rusinque, pero el cargo quedó finalmente en manos de Diana Morales, considerada cercana al Partido Liberal. Y hablando de movidas partidistas, en el Ministerio de las TIC se presentó la salida de Mauricio Lizcano en enero y luego la de su reemplazo, Julián Molina, en septiembre, pues era considerado cuota de La U, partido al que el presidente señaló de romper acuerdos en la votación para elegir magistrado de la Corte Constitucional.

Los otros cambios que completan esta lista son la salida de Susana Muhamad y la llegada de Lena Estrada en Ambiente, movida que duró muy poco porque el presidente Petro nombró, en calidad de encargada, a Irene Vélez. De Transporte salió María Constanza García y llegó María Fernanda Rojas; de Cultura se fue Juan David Correa para darle paso a Yannai Kadamani; en Deportes llegó Patricia Duque por Luz Cristina López y, finalmente, en el Ministerio de la Igualdad se dieron dos cambios: Carlos Rosero por Francia Márquez y Juan Carlos Florián por Rosero.

