Las otras movidas de los partidos para la conformación de listas al Congreso

Numerosos movimientos están efectuando los diversos sectores políticos para conformar sus listas finales de cara a los comicios legislativos del próximo año. En una estrategia que ya se encuentra contrarreloj, los principales partidos siguen ubicando los nombres que irán a las urnas en marzo y que deben ser entregados antes del próximo 8 de diciembre ante Registraduría.

El sector que más ha intensificado estas labores es el Centro Democrático, donde la voz del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo determinante para la construcción de la lista al Senado y algunas Cámaras. Por ejemplo, para el primer caso, el líder natural de ese partido aprobó que los representantes Hernan Cadavid y Andrés Forero pasen de Cámara a Senado.

En esa misma línea, en horas recientes también se consumó el paso del Daniel Briceño desde el Consejo de Bogotá, a la Cámara. Sus labores de control político y numerosas denuncias contra el gobierno de presidente Gustavo Petro fueron un factor determinante para que el expresidente Uribe lo considerara como una ficha idónea para liderar las listas en la capital. Briceño tomará el lugar que hoy ostenta Forero, pero que dejará para “ascender” al Senado.

En esa misma bancada otro nombre que cambiaría de corporación es Eduard Triana. El hoy representante por Boyacá tomaría las banderas de Ciro Ramírez, quien no continuará en el Senado. Además, en Antioquia, el que liderará las listas Uribistas es Andrés Guerra, Senador y exprecandidato presidencial a quien desde la cúpula del partido se le pidió asumir esa tarea ante el paso de Cadavid al Senado. Bogotá y Antioquia son dos listas claves para el uribismo pues concentran un grueso de su electorado.

Sin embargo, los movimientos no solo pasan en este partido. En la Alianza Verde la más reciente reunión de bancada dejó varios nombres con serias intenciones de trasladarse de recinto en el Congreso. Tal es el caso de Katherine Miranda, Cristian Avendaño y Olga Lucía Velasquez, tres representantes que harán una apuesta por llegar al Senado en 2026.

Esas decisiones provocaron un cambio en las cabezas de lista por Bogotá, Santander y Cundinamarca, respectivamente, que para el caso de la capital quedaron en manos de la actual legisladora, Catherine Juvinao. Cundinamarca en tanto se le entregó a Gloria Liliana Ramírez, quien es presidenta de la Comisión Cuarta de la Cámara. Esta última será, además, la fórmula de Velasquez por este departamento.

De otro lado, la bancada Liberal también está sufriendo numerosos cambios en sus listas. De la robusta lista de representantes que tiene el partido (37), casi 10 tienen intenciones de pasar de la Cámara al Senado. En el partido dirigido por el expresidente César Gaviria se ha iniciado una disputa por ocupar escaños en la Cámara Alta, donde hoy son 13 los congresistas de este partido.

Por ejemplo, Juan Carlos Losada ya expresó su intención de cambiar de recinto. Pese a su oposición a Gaviria, el congresista espera por el aval para su inscripción. Asimismo, desde el Valle los representantes Leonardo Gallego y Álvaro Monedero también apuntan por dar ese paso. Estos dos congresistas ya cuentan con el beneplácito de Gaviria para ir a las urnas el 8 de marzo del 2026. Otros nombres que busca ese salto son Héctor Chaparro, Maria Eugenia Lopera u Oscar Hernan Sánchez.

Este efecto también se evidencia en el partido Conservador. Allí también hay una corriente fuerte de congresistas que buscarán dar ese salto. Wadith Manzur, Representante por Córdoba, es uno de los interesados de cambiar de recinto, a pesar de las investigaciones en su contra por el entramado de corrupción de la Ungrd. A este se sumarían Juan Carlos Wills y Luis Eduardo Díaz Mateus, quienes tienen estructuras políticas dentro del mismo partido que podrían impulsar esas motivaciones.

