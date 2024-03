“No puede hablar con semejante ligereza”: exministros le reclaman a Petro por un trino

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

El presidente Gustavo Petro indicó este 29 de marzo que al llegar al poder recibió a Colombia con deudas que sumaban billones de pesos, heredados de anteriores gobiernos. El motivo, aseguró, es por haberse destinado el presupuesto de la nación para contratar especialmente en obras viales, en salud y en energía eléctrica con supuestos carteles. Las palabras fueron rechazadas por algunos exministros.

El mensaje lo lanzó el presidente en su cuenta de X, haciendo referencia al último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Colombia, en el que se expuso que la política macroeconómica del país continúa siendo sólido y orientado a corregir los desequilibrios internos y externos acumulados durante 2021 y 2022.

“Recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas, con cerca de cien billones (de pesos) de deudas escondidas, empeñado, y con uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud energía eléctrica. Hemos navegado en la tormenta fiscal y vamos adelante”, escribió Petro.

Recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas con cerca de cien billones de deudas escondidas, empeñado, y el con uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud energía eléctrica.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2024

Rápidamente, el mensaje del jefe de Estado fue respondido por algunos exfuncionarios. El exministro de Comercio José Manuel Restrepo indicó que la lectura del informe debe hacerse con mayor detenimiento y profundidad, pues no solo resalta puntos positivos, sino también, destaca los retos que hay para este 2024.

“A diferencia de lo que señala, destaca el informe el apropiado manejo macroeconómico de Colombia que ha permitido mejorar significativamente los balances fiscales y de cuenta corriente con tres años seguidos en tal tarea y destaca el haber contado con la línea de crédito flexible el FMI en ese proceso (entiendo a usted no le gusta dicha línea)”, inició Restrepo.

Agregó que es clave la buena comunicación del Gobierno con el Banco de la República, que es urgente mejorar el plan fiscal para no estar al límite de regla fiscal y el acompañamiento al crecimiento de mediano plazo con más productividad y más inversión privada. “En síntesis, un buen informe con desafíos importantes para el 2024 y riesgos eventuales a ser manejados con urgencia”, dijo.

De otro lado, Juan Camilo Restrepo, quien fue el jefe negociador con la guerrilla del ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue más fuerte a la hora de responder y escribió que no sabía de dónde el presidente sacaba las cifras y que podía tratarse de señalamientos graves.

Me cuento entre los escasos lectores de los trinos del presidente Petro que van quedando que tratan de entender el sentido y propósito de lo que en ellos se afirma.

Gran parte de sus seguidores son fanáticos energúmenos a los que poco les importa el contenido de sus trinos pues… https://t.co/UATN0GMDYG — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) March 29, 2024

“Hablar de “deudas escondidas” es algo muy grave que no puede lanzar impunemente el presidente de la república de Colombia, así no más. ¿Qué van a opinar los acreedores del Estado colombiano?, ¿que en nuestro país hay una doble contabilidad de la deuda pública: ¿una registrada y otra que transcurre escondida debajo de la mesa? Un presidente de la república no puede hablar ni trinar con semejante ligereza”, sostuvo.

Calificó a Petro como un presidente que le estaría causando un “mal enorme a la imagen de Colombia”. “La presidencia habría tenido que poner las denuncias penales que ameritarían estas afirmaciones presidenciales en caso de ser ciertas. Pero no lo son. Es el resultado de un lenguaje mendaz e irresponsable que está tratando de aclimatar un presidente desesperado con su baja popularidad”, añadió.

