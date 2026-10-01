Exministros y académicos construyen tanque de pensamiento socialdemócrata junto a partidos

Durante un desayuno este miércoles 30 de septiembre en el hotel Faranda de Bogotá, se establecieron los pilares de creación de un tanque de pensamiento socialdemócrata a través de una reunión con académicos, intelectuales, economistas y exministros. Entre los asistentes estaban los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Luis Eduardo Garzón y Diego Guevara; el exdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Jorge Iván González; además de la excandidata vicepresidencial Edna Bonilla; y los académicos Rodrigo…

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Durante un desayuno este miércoles 30 de septiembre en el hotel Faranda de Bogotá, se establecieron los pilares de creación de un tanque de pensamiento socialdemócrata a través de una reunión con académicos, intelectuales, economistas y exministros. Entre los asistentes estaban los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Luis Eduardo Garzón y Diego Guevara; el exdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Jorge Iván González; además de la excandidata vicepresidencial Edna Bonilla; y los académicos Rodrigo Uprimny, Germán Umaña y Helena Uran.

En el encuentro se concretó que el lanzamiento oficial será en noviembre con un evento internacional, donde tratará enfoques de política pública sobre sus preocupaciones frente a la inteligencia artificial y la crisis climática. Se espera que pronto confluyan diferentes sectores del partido Alianza Verde, Liberal y En Marcha. Además de otras figuras como Ariel Ávila, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López o el exministro Antonio Sanguino.

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El exministro Juan Fernando Cristo anunció la reunión a través de sus redes sociales. "Hoy arrancamos los encuentros para lo que será una plataforma socialdemócrata en Colombia. Liberales, verdes, progresistas, exministros, intelectuales, columnistas y académicos nos encontramos para proyectar una plataforma que contribuya a transformar el país", aseguró.

🇨🇴 Hoy arrancamos los encuentros para lo que será una plataforma socialdemócrata en Colombia.



Liberales, verdes, progresistas, exministros, intelectuales, columnistas y académicos nos encontramos para proyectar una plataforma que contribuya a transformar el país. pic.twitter.com/ob6WqR2gr3 — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) September 30, 2026

La propuesta se fundamentó en los principios presentados por los economistas Daniel Castellanos y Mauricio Cabrera en un documento que se titula Una propuesta de centro–izquierda para Colombia. Es una "versión preliminar para comentarios" de 126 páginas. Desde allí, define la socialdemocracia como un equilibrio entre libertad e igualdad y entre tres instrumentos de coordinación: Estado, mercado y comunidad. Insiste en que su centro no es “tibio” y plantea un cambio “ordenado, de evolución, no de revolución”, que tome de la izquierda la equidad y la democracia incluyente, y de la derecha la generación de riqueza y la seguridad.

El texto ofrece consideraciones iniciales, una fundamentación teórica, con los países nórdicos y la posguerra como evidencia; además del identificar cinco problemas colombianos: el individualismo, la violencia, la pobreza y la desigualdad, la debilidad estatal (incluida la corrupción) y el deterioro ambiental.

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