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Expresidente Petro se refirió a división en el Pacto y al caso Uribe en el Congreso

El jefe político del principal partido de oposición habló en medio de las tensiones que protagonizan figuras de bancada por la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral y el traslado de un expediente del expresidente Álvaro Uribe a la Comisión de Acusaciones.

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Redacción Política
30 de agosto de 2026 - 07:03 p. m.
Gustavo Petro habló de las peleas en su partido.
Gustavo Petro habló de las peleas en su partido.
Foto: Archivo Particular
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A través de su cuenta de X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a los focos de “fuego amigo” que se encendieron en su partido, el Pacto Histórico. En el mensaje, publicado este domingo, Petro le reclamó a parte de su bancada porque, según señaló, se “durmieron” a la hora de votar una proposición clave en la Comisión de Acusaciones.

Este punto tiene que ver con el apoyo que los cinco integrantes del Pacto Histórico en esa célula legislativa le dieron a la petición de traslado del expediente de Álvaro Uribe por su presunta relación en la creación de grupos paramilitares en Antioquia, algo que él ha negado. La propuesta era trasladar el caso de la Fiscalía al Congreso y aunque el ente acusador no dio luz verde, el voto favorable de Jorge Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro y Alejandro Toro desató una pelea en la izquierda.

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“Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo. Yo mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una corte de cierre, que es la Justicia Especial para la Paz”, aseguró el exmandatario.

Otras personalidades como los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho, así como exintegrantes del gobierno del expresidente Gustavo Petro, también rechazaron esa medida. La exsenadora María José Pizarro aseguró que la Fiscalía es la “única competente para investigar” y pidió a la Corte Constitucional ratificar esa competencia “para evitar dilaciones que solo conllevan a la impunidad”.

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Este choque generó una respuesta del grupo de congresistas del Pacto Histórico en la comisión, a través de un comunicado en el que señalaron que no existe “acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas” y que no promoverán “impunidad ni dilaciones”.

Entre tanto, debido a esas peleas internas, el expresidente Petro dijo en su trino que “el Pacto Histórico no se divide”. Sin embargo, hay figuras de ese bloque que alertaron una ruptura que podría afectar sus aspiraciones políticas. “Sin partido organizado, sin ganar espacios en 2027, cualquier campaña presidencial prematura carece de posibilidad”, aseguró Gustavo Bolívar, excongresista y cercano al expresidente.

Según su pronunciamiento, al Pacto Histórico lo quieren “dinamitar” desde la derecha, pero también una parte de la militancia del progresismo que, a su juicio, tiene “una ambición de poder casi enfermiza que se manifiesta en la organización de candidaturas presidenciales, cuatro años antes, sin que antes hayamos arreglado la casa”.

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Por Redacción Política

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Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 7 minutos
Todo parece un entretejido,entre distintos polîticos,para sembrar dudas contra el Pacto. No se dejen manipular y eviten opiniones que den idea de divisiones;Prudencia!!!!
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