“Desde dentro llueve dinamita”: Gustavo Bolívar habla de las peleas en el Pacto Histórico

Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, y el expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ambiente tenso se respira en el interior del Pacto Histórico. Pese al regreso del expresidente Gustavo Petro como líder político de este bloque de izquierda, hay sectores que mantienen las rencillas por los resultados de las pasadas elecciones y los pulsos de poder en el Congreso, como la elección del CNE. Además, algunos piden renovación de los liderazgos, pues no vieron con buenos ojos que varios de los exministros de la anterior administración hicieran parte del llamado “gabinete por la vida”.

En medio de esta tensión, algunas voces piden dialogar con miras a fortalecer la unidad pensando en las elecciones de 2027. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, se refirió a las fracturas internas y lanzó una advertencia sobre los posibles efectos que tendrían para la intención de retomar el poder tras la salida de Abelardo de la Espriella.

Lea también: Estas son las redes familiares y burocráticas que se tejen en las UTL de los congresistas

“Sin partido organizado, sin ganar espacios en 2027, cualquier campaña presidencial prematura carece de posibilidad”, aseguró. De acuerdo con Bolívar, al Pacto Histórico lo quieren “dinamitar” desde la derecha, pero también una parte de la militancia del progresismo que, a su juicio, tiene “una ambición de poder casi enfermiza que se manifiesta en la organización de candidaturas presidenciales, cuatro años antes, sin que antes hayamos arreglado la casa”.

En este punto, Bolívar, defendió el trabajo de Petro y de Iván Cepeda, llamados por un sector de esa alianza a liderar la oposición en estos cuatro años. “Duele ver cómo vapulean a Petro y a Cepeda, dos compañeros que, con los errores que puedan tener, han arriesgado sus vidas por hacer del progresismo lo que es hoy: el partido político más grande de Colombia. Olvidarse de quién es Petro, de lo que ha hecho, de lo que ha arriesgado, de lo que ha enfrentado, solo por partir el movimiento en busca de un fin personal, es bajo y ruin”, aseguró.

No se pierda: “Romper la rosca”: la instrucción que lanzó De la Espriella en consejo de ministros

En el mismo mensaje, publicado en su cuenta de X, señaló que casi todos los congresistas del Pacto Histórico tienen su curul gracias a la lucha de Petro o por el reconocimiento que él les dio al integrarlos en su gabinete. “Sentir que porque ahora tienen una curul quieren borrar una lucha y una historia de 40 años es torpe, mezquino y desagradecido. No se trata de culto al caudillismo. Se trata de respeto por las luchas y la trayectoria de un líder que nos puso en el mapa político”, agregó.

Finalmente, Gustavo Bolívar dijo que es válido criticar o, por ejemplo, denunciar los casos de corrupción de los cuatro años de Petro, pero insistió en no “pisotear” a los líderes. Además, reiteró que el reto es ganar espacios en las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2027 y hacerle contrapeso a quienes están gobernando hoy.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.