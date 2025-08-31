Expresidentes se fueron de frente contra Petro por política exterior: esto dijeron

Expresidentes César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque Foto: Archivo Particular

Expresidentes, precandidatos presidenciales y varios analistas participaron en la noche de este domingo en un foro virtual organizado por Dignidad Liberal, colectividad que lidera Rodrigo Lara Restrepo, enfocado en política exterior. Durante el evento resaltaron las intervenciones de los exmandatarios César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes lanzaron fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro por su desempeño en la materia.

El expresidente Gaviria fue el primero en intervenir. Su discurso se enfocó en cuestionar al Ejecutivo por las relaciones con Venezuela, pues, según explicó, es necesario tomar distancia del régimen de Nicolás Maduro. “No he visto acción más desafortunada que la del presidente Petro (...) se ha visto en estos días como el señor Maduro se siente en libertad de decirnos qué debemos hacer nosotros y eso me parece un despropósito mayúsculo”, aseguró el también jefe del Partido Liberal.

Gaviria también habló de la zona binacional con el vecino país y aseguró que la misma no se puede tramitar de otra manera diferente a la que implica un tratado, que requiere autorización del Congreso. “No vamos a aceptar esa alianza que el presidente quiere hacer con Venezuela y el señor Maduro, yo creo que tenemos que pensar en eso”, agregó.

Por su parte, el expresidente Uribe, jefe político del Centro Democrático, aseguró que la pregunta debe ser “cómo Colombia va a enfrentar esa inconstitucional de facto que es la zona binacional con Venezuela”. Uribe ha calificado este proceso como una forma de entregarle parte del país a Maduro para avanzar en lo que él llama “la creación de una Cuba grande”.

A su turno, el expresidente Iván Duque también cuestionó el tema de Venezuela y agregó que el gobierno Petro tendría alianzas con otros dos regímenes de la región, los de Cuba y Nicaragua. Pero además, planteó una preocupación por el momento de las relaciones con Estados Unidos y sobre el riesgo de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.

“Si Colombia no busca un mecanismo para restablecer la aspersión aérea, veo muy difícil retornar de un camino de descertificación (...) la lucha contra el narcoterrorismo en la región implica que como parte de la política exterior se incluya al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua por parte de Colombia en la declaratoria de grupo terrorista y se respaldan las intervenciones que se deban hacer en matera de seguridad contra esas organizaciones”, dijo Duque, quien también pidió restablecer relaciones diplomáticas con Israel.

En el foro también participaron Luis Alberto Moreno, Julio Londoño y los precandidatos Vicky Dávila, Miguel Uribe Londoño, Paola Holguín, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Francisco Barbosa, entre otros.

