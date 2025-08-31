“Codiciosos”: Petro les respondió a concejales de Antioquia por debate de áreas protegidas

El presidente Gustavo Petro les respondió a políticos de Antioquia que rechazaron zonas de protección. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana tomó un nuevo aire la controversia por la creación de las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que el gobierno de Gustavo Petro busca implementar para garantizar la seguridad alimentaria. Ante las críticas de políticos del suroeste de Antioquia, donde el Ministerio de Agricultura busca crear uno de estos espacios, el jefe de Estado se pronunció en sus redes sociales.

“Enorme irracionalidad el pedir que las tierras fértiles no se protejan para la alimentación de los colombianos. Codiciosos que quieren un país hambriento y sin agua”, aseguró Petro este domingo en un mensaje en X. El mensaje se dio luego de que organizaciones de la zona y concejales pidieron frenar esta apuesta.

Lea también: Así fue como el presidente Petro se movió para darle línea electoral a la izquierda

De acuerdo con los críticos de la medida, además de afectar la autonomía territorial, la creación de estas zonas podría afectar la economía de los campesinos, ya que el cambio implicaría definir qué cultivos deben sembrarse en esas regiones, incluso, según los denunciantes, imponiendo productos que no son viables por las características del suelo o la cultura de los agricultores.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es uno de los principales críticos de esta propuesta, pues de hecho anunció demandas contra el decreto del Ministerio de Agricultura, firmado el 26 de diciembre de 2024, que creó la zona, esto porque lo consideró como una medida que “usurpa” competencias del orden local.

No se pierda: Registraduría habilitó 400 puntos para inscripción de cédulas: conozca la lista completa

“Es una usurpación que le hace el Gobierno Nacional, en su lucha ideológica por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería, a las autoridades municipales”, dijo el gobernador a principios de este año, recalcando que solo los concejos, por orden de la Constitución, pueden definir el uso del suelo.

El mandatario local ha dicho que se estaría pasando por encima los usos del suelo determinados por el Agustín Codazzi, así como del mismo conocimiento de los habitantes de la zona a intervenir. “Se hacen unas sugerencias a modo de imposiciones, como por ejemplo, en Betulia, donde hay unas pendientes muy pronunciadas y que solo gracias a dios y al tesón de los paisanos se da el café, se pide que se cultive arroz”, explicó.

Lea: Estos son los cuestionamientos que desde el Congreso le hacen a Juliana Guerrero

En su momento, el presidente Petro le respondió a Rendón con un duro mensaje publicado en X: “Usted obedece a las multinacionales mineras extranjeras. No quieren obedecer ni al mandato del gobierno nacional elegido por un millón de antioqueños, ni a su propio pueblo. Solo les interesa el dólar”.

Como lo contó El Espectador, en la región ha llamado la atención que el artículo del Plan de Desarrollo que le dio vida a este proyecto fue aprobado —en un bloque de 85— durante el debate del 3 de mayo de 2023, con 59 votos por el sí y 17 por el no, entre estos los de 10 de los 15 antioqueños del Senado. En la lista están Berenice Bedoya (ASI), Alex Flórez, Isabel Zuleta, la fallecida Piedad Córdoba (Pacto Histórico) y Omar Restrepo (Comunes), Carlos Andrés Trujillo, Germán Blanco (Partido Conservador), Juan Diego Echavarría, Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) y Juan Felipe Lemos (La U).

A este debate sobre las zonas de protección se sumó, en las últimas semanas, el expresidente César Gaviria, quien también cuestionó al Gobierno. El jefe del Partido Liberal dijo que esas zonas serían “figuras antidemocráticas” para expropiar y que la administración Petro estaría acabando con el estado descentralizado y socavando el poder de municipios, distritos, departamentos, concejos municipales y asambleas departamentales.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.