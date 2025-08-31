Así fue como el presidente Petro se movió para darle línea electoral a la izquierda

Reunión del presidente Petro con el Pacto Histórico. Foto: Juan Diego Cano

En la última semana, el presidente Gustavo Petro tuvo que asumir su papel de principal operador político del progresismo para enfrentar los retos electorales. Ante el creciente fuego amigo de su movimiento político y las movidas de opositores como el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Estado intentó organizar el panorama electoral con varias decisiones.

Frente a las peleas por la conformación de las listas al Congreso o la llegada de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a la consulta del Pacto Histórico, Petro fue claro en que se deben dejar a un lado y sumar todas las fuerzas que sean posibles para llegar fuertes a las urnas. “El presidente nos dio la orden de dejar participar a todos y de convocar a las bases para que sean estas las que decidan, en las urnas, quiénes nos van a representar y el orden de las listas”, aseguró uno de los precandidatos presidenciales de este sector.

El mensaje fue un respaldo a Quintero y un “jalón de orejas” a las directivas de los partidos del Pacto Histórico para que no se queden atrás en la definición de mecanismos internos de participación. En una reunión que tuvo a mitad de semana con sus congresistas, Petro les recordó que se trata de una carrera a fondo que tendrá el premio especial con la consulta de marzo, en la que esperan sumarse a las fichas liberales, de la Alianza Verde, La U y otros sectores de centro e incluso conservadores para conformar el llamado frente amplio.

El mandatario también exigió que todos los partidos progresistas conformen una sola lista al Senado, esto porque, hasta el momento, las fuerzas que lo respaldan llegarían divididas entre Pacto Histórico (Colombia Humana, Polo, Unión Patriótica y el Partido Comunista) y Unitarios (Todos Somos Colombia, Comunes, Partido del Trabajo, entre otros). El jefe de Estado ha enviado esa directriz durante todo el año, pero ha sido más intenso en las últimas tres semanas; esto, según voces de su entorno, tras ver casos como el de Bolivia, donde la izquierda se fragmentó y perdió el chance de ubicar a una de sus fichas en segunda vuelta.

A esto se suma que en ninguno de los dos grupos aparece el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo y su grupo político de Fuerza Ciudadana. El mandatario insistió en que es urgente recoger a todos estos sectores progresistas si se quiere repetir una victoria como la de 2022 y asegurar la continuidad de las apuestas sociales que él ha liderado en los últimos tres años.

En uno de sus trinos de la semana, el presidente Petro ya había llamado la atención por las peleas en el corazón de la izquierda. “Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible, no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas. (...) Necesito cuadros que sepan dirigir al pueblo y gobernar, y no burócratas esperando engullirse el Estado”, dijo el mandatario el martes ante las denuncias sobre posibles vetos en la asamblea extraordinaria de su partido.

Como lo contó El Espectador, lo anterior llevó a que Petro, esta semana, también decidiera encargarse de dar luz verde a varios aspirantes a llegar a la Casa de Nariño. El primero fue, precisamente, Daniel Quintero, con quien habló el pasado lunes, antes de que anunciara que competirá en la consulta. A la lista se sumaron Alfredo Saade y Gloria Inés Ramírez.

Y cabe anotar que el presidente ya había liderado otra movida similar con el lanzamiento de la campaña del senador Iván Cepeda. Según fuentes del Gobierno, con esa movida y la de Quintero, Petro armó una estrategia con la que espera ganar con cara y sello. En el Pacto Histórico aseguran que Petro ve en Quintero una figura con fuerza para comunicar sus apuestas y darle emocionalidad a la campaña, mientras que a Cepeda lo considera la piedra angular para movilizar a la izquierda pura del país.

La pregunta que muchos se hacen en la Casa de Nariño y el Congreso es si Petro logrará cohesionar a sus bases, pues temas como el de Quintero siguen generando molestia y todo indica que fuerzas como la de Unitarios no están dispuestas a competir en desventaja por entrar a las listas del Congreso. A todo esto se suma que también está pendiente en el CNE la suerte del Pacto Histórico como partido, pues aún no hay decisión sobre la fusión de las personerías jurídicas de Colombia Humana, el Polo, la UP y el Partido Comunista.

