Fallo del Consejo de Estado sobre Rusinque en la SIC genera tensiones en sectores políticos

La abogada Cielo Rusinque, hoy al ser posesionada por el presidente Petro como directora del Departamento de Prosperidad Social. Foto: Presidencia

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Tras la decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre apartar a Cielo Rusinque de su cargo como Superintendente de Industria y Comercio (SIC), diferentes sectores políticos, desde el oficialismo como la oposición, sentaron posturas frente al fallo. El presidente Gustavo Petro criticó esta decisión y la consideró parte de una “persecución política” hacia su administración.

La decisión de retirar a Rusinque del cargo fue tomada debido a que el alto tribunal encontró que la ahora exfuncionaria no cumplía con los requisitos académicos exigidos para ocupar el cargo en el que fue designada por el mandatario colombiano en febrero de 2024. Aunque Rusinque tiene dos títulos de maestría en Derecho Constitucional y en Investigación en Estudios Políticos, ambos obtenidos en Francia, ninguno fue suficiente para cumplir con los requisitos de ley.

El jefe de Estado defendió su nombramiento y asegura que esta decisión “supone que la maestría en Ciencia Política no es compatible con el estudio del mercado”. Y comentó que el alto tribunal no tuvo en cuenta los estudios ni la experiencia de la exsuperintendente, que fueron fijados durante la administración de Juan Manuel Santos conforme a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El fallo contra la permanencia de Cielo Rusinque en su cargo de vigilante sobre la industria y el comercio para defender al consumidor y la libre competencia es pura persecución política a mi gobierno.



Explícitamente supone que la maestría en Ciencia Política no es compatible… https://t.co/eWvwwo6BV1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

Frente a la decisión, Rusinque expresó su preocupación por la decisión del Consejo de Estado, pues considera “el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible”. Esto debido a que ella considera que el alto tribunal desestimó sin justificación suficiente la certificación del Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado.

“Considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en Paris, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”, agregó.

Con ocasión de la sentencia que declaró la nulidad de mi nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio, quiero expresar mi honda preocupación por la distancia del marco del derecho estricto que se advierte en la providencia del Consejo de Estado. En particular, la… pic.twitter.com/CL7P4MX3hW — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) March 20, 2026

En sectores de la izquierda también cuestionaron la decisión. El exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, recordó que esta misma sala fue la que dejó sin curul a Alexander López en 2023, cuando consideraron que este incurría en doble militancia. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó este fallo y le regresó su silla a López.

Esta narrativa contra las decisiones de este alto tribunal también la maneja el aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien aseguró que si llega al poder, eliminará el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral.

Por otro lado, desde la oposición celebraron la salida de Rusinque. Congresistas como Carlos Fernando Motoa hablaron de incompetencia por parte del Gobierno al momento de realizar sus nombramientos.

Mientras la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió al hecho en sus redes sociales catalogando a Runsinque como “mamertos descarados, no cumplen ni con el diploma de vagos”. Frente a estas acusaciones, la exsuperintendente le respondió que “a falta de una, tengo dos maestrías en una de las mejores universidades de Europa”.

A falta de una, tengo dos Maestrías en una de las mejores Universidades de Europa: París II Pantheon Assas, una en ciencia política otra en Derecho Constitucional. Sin razón alguna se optó por desconocer mi experiencia como docente investigadora de la Universidad Externado de más… https://t.co/JYXWGSHWrt — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) March 20, 2026

Aunque Rusinque podría volver a su puesto. Debido al decreto 226 de 2026, que fue firmado el 5 de marzo, que modifica las especificaciones, requisitos y condiciones para el nombramiento de tres superintendentes.

En el nuevo decreto se mantiene como un cargo de libre nombramiento y remoción presidencial, pero deja opcional la invitación pública que normalmente se hacía. A su vez, redujo los requisitos de experiencia y solo se exige ser profesional, tener una maestría y 6 años de experiencia profesional relacionada o una especialización y 7 años de experiencia profesional relacionada. Requisitos que ahora sí encajan con la hoja de vida de la recién relegada de su cargo, Rusinque.

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