Fedepartamentos le propone al presidente Petro usar regalías para emergencia por lluvias

Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara en el Consejo de Ministros. Foto: Ovidio Gonzalez S

El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (Fedepartamentos), Erasmo Zuleta, le solicitó al Gobierno de Gustavo Petro usar saldos no ejecutados de regalías administradas por la Nación para atender la emergencia que ha provocado el frente frío en el país.

Esto ocurrió durante el Consejo de Ministros en Montería (Córdoba) para tratar las medidas que tomará el Gobierno para nivelar la crisis que han generado inundaciones en cerca de 24 departamentos en el país.

En medio de la nueva emergencia económica que declarará el ejecutivo para recaudar COP 8 billones, con los cuales favorecerán la atención brindada a las poblaciones más afectadas en el departamento de Córdoba.

Esto a partir de ajustes tributarios que tendrán un enfoque progresivo, es decir, buscará recaudar los dineros de entre los patrimonios más altos (los de COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con porcentajes tributarios de 0,6 y 1,2 %).

Frente a esto, Zuleta propone una alternativa centrada en la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales, que ascienden a más de 6 billones de pesos y corresponden a los recursos disponibles de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (4,6 billones).

“Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que, en virtud de la misma, se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos”, señaló el Gobernador Zuleta durante el Consejo de Ministros.

Ante la necesidad de la declaratoria de emergencia económica y ambiental en razón de las graves inundaciones en la región caribe y pacífica del país, desde la @FNDCol, se propuso como una alternativa para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas, la… pic.twitter.com/Pt375oF4L2 — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) February 10, 2026

También indicó que “hoy existen importantes bolsas de recursos que no se están utilizando. Estos fondos pueden destinarse a la estructuración de proyectos que impulsen la recuperación económica de sectores estratégicos y permitan atender emergencias en los territorios”.

Esta propuesta ocurre semanas después de que la Corte Constitucional suspendiera de forma provisional el decreto de emergencia económica presentado por el Gobierno a finales de 2025. Un hecho que fue celebrado por Fedepartamentos tras la ‘rebelión’ de los gobernadores que unió a más de 18 mandatarios locales en contra del impuesto a los licores y el tabaco.

El gobierno no ha respondido a la propuesta de Zuleta; sin embargo, el día de mañana continuará el Consejo de Ministros en Montería (Córdoba) para tratar la situación de fuertes lluvias que han afectado la mayoría de ese departamento.

Además, se darán más detalles de la nueva emergencia económica que presentará el ejecutivo en los próximos días, con nuevos impuestos que abarcarán 22 departamentos, como anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, el pasado lunes 9 de febrero.

