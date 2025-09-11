Finalizó gira de alcaldes por Estados Unidos con “balance positivo”

Los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali) con los representantes Estadosunidenses Rubén Gallego y Mario Díaz-Balart Foto: Archivo Particular

Culminó la gira de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y Cali, Alejandro Eder, por los Estados Unidos, en lo que los mandatarios regionales calificaron como “una muy buena agenda” tras numerosos encuentros con congresistas y altos funcionarios de la Casa Blanca.

La gira que inicialmente contaba con cinco mandatarios regionales finalmente fue integrada solamente por Gutiérrez y Eder, quienes desde Washington se defendieron de las críticas tanto del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes cuestionaron la autoridad de los alcaldes para ejercer vocería a nombre de Colombia en el exterior.

Al margen de los señalamientos, los dos alcaldes lograron encuentros clave en el que se destaca la invitación realizada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau. De aquella reunión sostenida el pasado 9 de septiembre, Gutiérrez remarcó la agenda que abordó “asuntos relacionados con Seguridad, Comercio e inversión social. Destacamos la importancia de fortalecer las relaciones sub nacionales con las ciudades y las regiones en Colombia”.

Enseguida los mandatarios también lograron diálogos con una amplia delegación de congresistas. El senador Republicano Bernie Moreno, cercano al Secretario de Estado Marco Rubio, y los demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego recibieron a los alcaldes, abordando temas clave en relación al comercio, la seguridad y la migración, principales preocupaciones de los Estados Unidos en el cono sur del continente.

Asimismo, los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Henry Cuellar también recibieron a los alcaldes Gutiérrez y Eder, siendo las últimas reuniones de la agenda en Washington. Al término de estos, el mandatario de Medellín volvió a expresar su preocupación “por el manejo que ha dado el gobierno Petro a las relaciones con Estados Unidos el aliado estratégico más importante para Colombia”.

Cerramos una muy buena agenda en Washington a favor de Medellín y toda Colombia 🇨🇴.

No puedo dejar de expresar mi preocupación por el manejo que ha dado el gobierno Petro a las relaciones con Estados Unidos 🇺🇸, el aliado estratégico más importante para Colombia 🇨🇴.

Petro se puso… pic.twitter.com/82TI8u3ZZ0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 10, 2025

Alejandro Eder también aprovechó su viaje a los Estados Unidos para fortalecer las relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Según anunció el mandatario, “conversamos sobre proyectos que marcarán el futuro de nuestra ciudad y región: el Tren de Cercanías, motor de desarrollo sostenible del sur occidente, el Mapa de Inversiones ” Pa Que Veás!” y el acceso a la información transparente de nuestra contratación pública y la Semana de la Biodiversidad, que arranca el 29 de septiembre, y que es un escenario que seguirá poniendo a Cali en la agenda ambiental global”.

Críticas y demandas

En simultáneo al desarrollo de la agenda de los mandatarios regionales, en Colombia no cesaron los cuestionamientos contra Eder y Gutiérrez desde el gobierno nacional central. Mientras el presidente Petro remarcaba en la falta de un permiso desde la Casa de Nariño para aprobar la salida del país de los alcaldes, el ministro del Interior emprendió acciones disciplinarias.

Tal cual reveló El Espectador, Benedetti interpuso una denuncia ante Procuraduría por presunta usurpación de funciones en medio de esta gira. El ministro se sustentó en la iniciativa de abordar temas relacionados a la lucha antidrogas de Colombia y la descertificación, hecho que compete exclusivamente a la Cancillería y el gobierno nacional. De su parte, los alcaldes manifestaron que este tema no hizo parte de su agenda, aunque sí lo fue la migración y la seguridad derivada del incremento del incremento de cultivos y producción de cocaína en Colombia.

