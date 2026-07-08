Finalizó reunión entre equipo de De la Espriella y Contraloría: habrá delegados en empalme

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, lideró el encuentro con la Contraloría este miércoles. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un encuentro entre la Contraloría y el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, finalizó en horas de la tarde de este miércoles. Tras el diálogo entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el contralor general (e), Carlos Enrique Silgado, se acordó que habrá funcionarios delegados para acompañar el proceso de transición de mando.

“El equipo de ministros designados y los líderes coordinadores del Empalme Anticorrupción sostuvimos una reunión de trabajo con el contralor general encargado y los 22 contralores delegados para instalar las mesas técnicas que acompañarán este proceso de empalme”, afirmó en sus redes sociales el segundo al mando de la fórmula electa el pasado 21 de junio.

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Restrepo afirmó que era un proceso “histórico” en el que el ente de control en temas financieros aportó información de fondo para las mesas, que son “fundamentales para consolidar información técnica, fiscal y de control”. Según dijo, esa información sirve para que el gobierno entrante “pueda tomar decisiones sobre las irregularidades y los hechos de corrupción que afectan el futuro de Colombia y el interés de los colombianos”.

“Siempre los empalmes eran el encuentro de un equipo saliente de gobierno con el encuentro de un equipo entrante de gobierno, que intercambiaban una información a sabiendas de que este es un gobierno que tenía mucho más que esconder, que contar y que mostrar. Nosotros empezamos a construir desde hace nueve meses el empalme en el tema y la inspiración del Arca de Noé, luego para nosotros el empalme es sobre todo la consecución y la construcción de una información lo más precisa posible”, aseguró, por su lado, Carlos Alonso Lucio, otro de los encargados del equipo de empalme.

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El encuentro se da en un momento tenso para la transición de mando. Este martes, cuando comenzarían los encuentros sectoriales entre el gobierno saliente y el entrante, De la Espriella ordenó a su equipo no asistir a esas reuniones y cesar el diálogo directo el actual Ejecutivo. Parte de esa decisión se fundamentó en el llamado de “desobediencia civil” que hizo el senador Iván Cepeda y las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que anunció que demandarían la elección del mandatario electo. En todo caso, desde ambos equipos avanzan en el proceso de recopilación de información.

La expectativa está también en qué pasará en los próximos días para la instalación del Congreso y el mismo 7 de agosto, cuando se posesionará De la Espriella. Para la primera fecha, se espera que el presidente electo viaje a Medellín a acompañar el desfile militar en esa ciudad, mientras que Petro convocó marchas en Bogotá para ese mismo día. En la segunda fecha, el mandatario entrante ha dicho que recibirá el mando presidencial en una guarnición militar, cambiando la tradición de hacerlo en la Plaza de Bolívar.

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