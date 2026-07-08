Omar Bula asumirá la Cancillería y le dará un “timonazo” a la relación con EE. UU. e Israel

Omar Bula, canciller designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Omar Bula fue designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para darle un timonazo al manejo de las relaciones exteriores de Colombia. El profesor universitario que trabajó en las Naciones Unidas llega con la tarea de retomar las relaciones con Israel y profundizarlas con Estados Unidos, y afirmó, en diálogo con El Espectador, que busca convertir a Colombia “en la punta de lanza del hemisferio sur”.

El nombramiento del administrador de empresas, cuya hoja de vida acredita cerca de 20 años de experiencia en las Naciones Unidas, se dio a conocer este miércoles, el último movimiento informado por el gobierno entrante. En campaña, fungió como consejero para las relaciones internacionales de De la Espriella, pero asumirá las riendas de una de las carteras más importantes del Estado con la meta de “hacer una reingeniería de las relaciones que tiene Colombia con el mundo”.

Sugerimos: Petro y De la Espriella alistan movidas para el 20 de julio: estos son los detalles

Eso pasa por varios temas y entre ellos el principal sería la relación con Estados Unidos. Entre las labores que le entregó el mandatario electo está “el reposicionamiento de Colombia como el principal aliado de Estados Unidos en la región”. No es menor que el presidente de ese país, Donald Trump, haya manifestado en varias ocasiones su apoyo a De la Espriella —dijo incluso que a él se debía su victoria en las urnas—, y que el mismo Bula apoye de frente el gobierno del magnate republicano.

“No se trata de arrodillar. Es decir, ¿quién se arrodilla? Cada quien tiene sus poderes. (...) Se trata de establecer relaciones pragmáticas", aseveró Bula en diálogo con este diario. Según dijo, lo primero es “la soberanía nacional y los intereses” de Colombia.

Incluso, frente a la pregunta de sus conexiones con ese país, indicó que no conoce ni al senador republicano Bernie Moreno ni al secretario de Estado, Marco Rubio. Eso sí, tiene claro que se van a “acercar a los Estados Unidos”, especialmente frente a los temas del crimen transnacional organizado, lo que pasa por el ingreso al Escudo de las Américas: “Se trata de una relación comercial muy sólida que hemos tenido con ellos desde hace mucho tiempo. Fuimos durante mucho tiempo el aliado principal de los Estados Unidos en la región y creo que debemos volverlo a ser”.

Le puede interesar: “Vamos a descentralizar el poder”: De la Espriella tras primer empalme regional en Cúcuta

Una mirada similar tendría sobre el restablecimiento de relaciones con Israel. El presidente Gustavo Petro rompió los lazos con ese país en medio del conflicto en Gaza, pero De la Espriella afirmó, en sus primeras intervenciones como presidente electo, que buscaría reconectar los dos países, especialmente en materia comercial y armamentística. Precisamente, entre las felicitaciones que recibió el mandatario entrante tras su victoria, estuvieron las del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”, respondió De la Espriella a Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores israelí.

La relación con Venezuela también está en veremos. El actual jefe de Estado ha invitado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que visite Colombia, pero un encuentro entre ambos no se ha podido concretar. Eso sí, la cabeza del Palacio de Miraflores envió un mensaje a De la Espriella y afirmó estar abierta al diálogo. Todo dependerá, según han dicho desde el mismo gabinete designado del presidente electo, de cómo avancen las etapas que ya fijó Estados Unidos en ese país.

Lea también: “Esto no puede convertirse en escenario de confrontación”: lanzan mensaje a Petro y Cepeda

A eso se suma otra tarea que tendrá Bula, pero internamente en el Palacio de San Carlos: la de cambiar la Cancillería para hacerla más “moderna”, “pragmática, eficiente y profesional”. Esto pasa por señalamientos que ha hecho el mismo vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre los nombramientos en el cuerpo diplomático que han ocurrido en estas últimas semanas.

Todo eso está consignado en una carta que envió el segundo al mando del gobierno entrante a la canciller Rosa Villavicencio, a quien pidió cesar todo tipo de designaciones. En todo caso, las críticas de cuotas políticas en los cargos diplomáticos han permeado no solo a este, sino a todos los gobiernos pasados y por ello también se posará la mirada sobre Bula para ver si en su Cancillería se le dará prioridad a la carrera diplomática.

El empalme en ese sector lo lidera actualmente Mariana Pachecho y después de que, por orden de De la Espriella, se levantara el diálogo entre el gobierno entrante y saliente faltará ver cómo finaliza la transición de mando. Lo cierto es que habrá un giro total entre lo que hizo Villavicencio —después de Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia— y lo que entrará a hacer Bula.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.