Petro y De la Espriella alistan movidas para el 20 de julio: estos son los detalles

El empalme entre el presidente Gustavo Petro y gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se canceló y crecen las tensiones. Foto: El Espectador

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A pocos días de la instalación del nuevo Congreso, el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, están ultimando los detalles para el día de la Independencia, cuando ambos tienen preparados eventos de gran magnitud para dirigirse a la ciudadanía. Mientras el primero convocó marchas y estará en Bogotá, el segundo viajará a Medellín a acompañar el desfile militar en esa ciudad.

Lo que busca el actual jefe de Estado es que ese 20 de julio se convierta en su regreso formal a la oposición luego de que Iván Cepeda, su candidato, perdiera las presidenciales en el balotaje del pasado 21 de junio. De la Espriella, por su parte, quiere que esa fecha sea una forma de mostrar respaldo institucional a su entrante administración después de imponerse en urnas en las pasadas presidenciales.

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Por esa misma razón es que Petro citó para ese mismo día manifestaciones a favor de su proyecto político. A través de sus redes sociales, dijo que ese sería el acto de “despedida” de su gobierno, pues el 6 y el 7 de agosto eran “fechas trágicas”, e invitó a toda la ciudadanía que lo apoya a salir a las calles. Esa misma fecha será el último gran discurso que dé como jefe de la Casa de Nariño.

“Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. 20 de julio grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá ser el desfile y nuestro grito de Independencia Nacional. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres”, precisó.

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Por su lado, De la Espriella tiene previsto recibir esa fecha desde otras latitudes. Por ello es que viajará a Medellín para acompañar el desfile militar en la capital antioqueña, donde recibió una abultada votación el pasado 21 de junio. Está previsto que sea el mismo alcalde Federico Gutiérrez quien lo reciba.

En todo caso, también está pendiente que ocurra el empalme regional en esa región. Después de que el mandatario electo ordenara a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, levantar los diálogos con el gobierno actual, este miércoles comenzaron este tipo de reuniones con los dignatarios regionales y la primera parada fue Cúcuta, Norte de Santander.

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Incluso, se espera que en los próximos días también se conozca dónde será la ceremonia de traspaso de mando el 7 de agosto. Tradicionalmente, se ha hecho en la Plaza de Bolívar, pero el jefe de Defensores por la Patria ha dicho que buscará que esta se haga en una guarnición militar. Por ello se están analizando lugares en Tolima y el Cauca, pero por el momento nada está definido.

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