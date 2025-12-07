Logo El Espectador
Sube tensión entre el presidente Gustavo Petro y la institucionalidad de Antioquia

El presidente Gustavo Petro dijo que se revisará la situación de la Universidad de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón pidió sacar de allá a los agentes de inteligencia.

Redacción Política
07 de diciembre de 2025 - 11:19 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han tenido duros choques públicos.
El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han tenido duros choques públicos.
Foto: Archivo
