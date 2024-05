Francia Márquez enfrentaría su primer debate de moción de censura

La vicepresidenta y ministra Francia Márquez. Foto: Minigualdad

Congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical radicaron una proposición para citar a la vicepresidente Francia Márquez a debate de moción de censura por la baja ejecución del ministerio de la Igualdad.

De acuerdo con los legisladores, que presentaron la proposición ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes, la ministra no estaría cumpliendo con las funciones de su cargo: “atender el control y gestión presupuestal, teniendo como mandato hacer seguimiento a la ejecución”.

De concretarse, esta sería la primera moción de censura contra Márquez, quien en anteriores oportunidades ha pasado al tablero a debates de control político por los mismos hechos.

Ante los cuestionamientos y críticas, la vicepresidenta ha mencionado que se trata de la creación de un ministerio desde cero, por lo que la cartera debe pasar por una serie de procedimientos previo a ejecutar y poner en marcha sus programas.

“Este es un ministerio que está en construcción. Hacía cien años que no se construía una institución de cero y nosotros en tiempo récord tenemos proyectos para que arranquen en su ejecución. No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de administración pública”, indicó la ministra el pasado 7 de mayo tras un debate de control político en la Cámara.

La ministra ha reiterado, además, que aunque respeta la decisión que tomó la Corte Constitucional de tumbar la ley con la que se creó el ministerio de la Igualdad por supuestos vicios en su trámite en el Legislativo, no la comparte y que seguirá trabajando para mejorar las cifras de desigualdad en el país.

