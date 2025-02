La relación entre Petro y Márquez estalló en la recta final del Gobierno

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez durante una ceremonia el 7 de agosto de 2024. Foto: El Espectador - José Vargas

La imagen de cercanía e identidad ideológica entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez que el país vio el 7 de agosto de 2022, cuando tomó posesión la primera administración de izquierda pura en el país, es algo que –como esa fecha– ya quedó en el pasado. La ruptura entre los dos ya no solo es pública, sino que sacudió al seno mismo del gabinete que este jueves, tras tres semanas de interinidad, fue oficialmente reestructurado.

El capítulo más reciente de la disputa entre una llave que logró sumar 11,2 millones de votos para tomar las riendas de la Casa de Nariño derivó en el retiro de Márquez del Ministerio de la Igualdad y dejando la puerta abierta, incluso, para explorar escenarios que incluirían una salida definitiva del Gobierno. Y aunque por ahora la renuncia a la Vicepresidencia está descartada, dependiendo de cómo siga ese pulso interno, podría tener viabilidad.

De hecho, al evento de este jueves que organizó la Casa de Nariño para presentar los ajustes ministeriales que lleva, incluyendo el reemplazo de Márquez por Carlos Rosero, no fue. Según confirmó este diario, decidió partir de una vez hacia Suárez, Cauca, donde precisamente tiene previsto liderar este viernes la presentación de una sede universitaria.

Tanto Petro como Márquez tienen este evento en sus agendas, por lo que verlos juntos en público es una puesta en escena que dará mucho de qué hablar. Incluso, siendo el territorio natal de la vicepresidenta, no se descarta que se pueda convertir en un escenario hostil para el jefe de Estado.

“Cuando el gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio”, aseguró Márquez en una cara pública, ni si quiera dirigía a Petro, que confirmó lo anticipado por El Espectador en cuanto a su salida del gabinete por los roces que hay en el círculo más alto del poder actual.

La aún vicepresidenta se siente relegada y –pese a que se le dio una cartera– atacada desde el propio Ejecutivo. No solo dijo que el regreso de Armando Benedetti como ministro del Interior es una suerte de traición al proyecto progresista, sino que culpó a la ahora canciller Laura Sarabia de maltratarla verbal y políticamente. Incluso, ha encajado varios dardos del propio jefe de Estado por la falta de ejecución.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré”, notificó Márquez en su misiva. Y, para reforzar su mensaje, puso a circular también un audio de dos minutos largos en el cual –entre otras cosas– advirtió que “quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido”.

Este nuevo desahogo de la vicepresidenta va en la misma línea de lo que le expresó en privado al jefe de Estado en una larga reunión que sostuvieron el pasado 17 de febrero en la Casa de Nariño. Ese día, Petro le pidió dar un paso al costado en el Ministerio de Igualdad; ahí mismo, Márquez le contestó que eso no era viable porque justo ahora que la cartera puede dar resultados quien sacará pecho por eso será otra persona. Su relevo será Carlos Rosero, otro líder afro que estuvo en ese encuentro.

Además, aunque en otros escenarios previos en los que se han encontrado en privado y en público, Márquez le recordó a Petro que el compromiso era que en su grupo político, o incluso en cabeza de ella misma, quedara la responsabilidad de conducir el Departamento de Prosperidad Social (DPS), una entidad que maneja un presupuesto cercano a los $10 billones y que coordina los giros de subsidios y ayudas a sectores vulnerables.

Eso nunca pasó y la herida quedó abierta. Y luego, en otros asuntos de relevancia para el autodenominado “Gobierno del cambio”, la vicepresidenta expresó su inconformidad por el aislamiento al que presuntamente la habían sometido, pues las decisiones más fuertes no estaban contando con su opinión.

Los movimientos sociales saltan a gobernar. pic.twitter.com/5LXNMWbTRN — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2025

Otra de las promesas que siente Márquez que no le cumplieron es la representatividad de su grupo político, pues solo hasta que se conformó el Ministerio de la Igualdad pudo hacer uso de la representatividad en el Ejecutivo para cercanos suyos, pero la crisis de ejecución, pese a los resultados de los que quiso sacar pecho este mismo jueves, la dejó sin mucho margen de maniobra.

A esto hay que sumarle que la propia Márquez le dijo a Petro, en varias oportunidades durante el primer año de mandato, que la Vicepresidencia tiene pocos recursos asignados, por lo cual no podía realizar actividades o inversiones humanitarias. Inclusive, señaló que durante sus visitas a regiones dependía más de las administraciones locales y departamentales para que estas dieran los recursos necesarios para las jornadas.

En ese contexto, según fuentes del entorno de la vicepresidenta, es que comenzó a buscar espacios propios en otros escenarios y que, incluso, fue parte de lo que motivó sus duras declaraciones en el polémico consejo de ministros televisado del pasado 4 de febrero.

Ese martes, en directo por televisión abierta y redes sociales, Márquez aseguró –más allá de los duros dardos que les lanzó a Benedetti y Sarabia– que en su propia región, en el Cauca, le decían que la población se sentía más segura antes de que su proyecto progresista llegara al poder.

Por eso, es clave que se haya reunido con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo en diciembre pasado, porque fue el cimiento del proyecto de disidencia de izquierdas que se está buscando conformar.

Y si bien Márquez tiene partido, Soy porque Somos, no se descarta que apoye procesos de recolección de firmas para darle viabilidad política a una campaña a Congreso y Presidencia que no necesariamente contaría con ella en primera fila, pero sí como un respaldo de opinión y búsqueda de votos.

Esto llevó a que ahora la distancia sea insubsanable y que el país pueda entrar de nuevo a un escenario guerra interna en el Gobierno que no se veía, en esta magnitud, desde Humberto de la Calle renunció a la vicepresidencia en la administración del Ernesto Samper (1994-1998). La expectativa se mantiene y más cuando la propia izquierda se fragmentó y Márquez, al igual que Petro, sienten que hay espacio para que sus proyectos recuperen protagonismo electoral.

