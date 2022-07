De Roux sobre inasistencia de Duque en entrega del Informe: “me pareció normal”

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le entregó al presidente Iván Duque el Informe Final el pasado 29 de junio. Foto: Presidencia de Colombia

Este fin de semana, el padre Francisco de Roux se refirió al evento de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, la ausencia del presidente Iván Duque, y a la participación del presidente electo, Gustavo Petro.

En una entrevista para El País de España, el presidente de la Comisión de la Verdad aseguró que entendió como algo “normal” que el presidente Duque, que dejará la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, no asistiera al hecho histórico que vivió el país con la presentación del Informe Final.

“No me dolió, me pareció normal. Yo hasta pensé, honradamente, que era mejor”, expresó De Roux al respecto. El padre jesuita explicó que lo consideró de esa manera porque el evento habría sido un “ambiente de reclamo muy hondo hacia él, en contraste con lo que pasó con la entrada del nuevo presidente”. “Las víctimas vienen con un clamor muy hondo desde hace mucho tiempo. Y nosotros no queremos polarizar el país. Nuestra gran preocupación de fondo es que el informe cree un ambiente de acuerdos entre todos nosotros, de búsqueda de la reconciliación”, agregó.

El padre Francisco de Roux también habló sobre Petro y afirmó que “de ninguna manera” darle la palabra a Petro politizó el informe. “Es imposible invitar a una persona que ha sido elegida por todos los colombianos y no darle la palabra. Y de haber estado los dos, le hubiéramos dado las palabras de cierre al presidente actual. Hay una cosa que es importante, los colombianos escogieron para la segunda vuelta a dos candidatos que estaban diciendo, cada uno a su manera, esto tiene que cambiar. Y ganó Petro, que para nosotros es un mejor mensaje, más claro”, contó al diario español.

