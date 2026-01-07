“Flujos migratorios en la frontera están iguales”: así está la línea limítrofe con Venezuela

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, aseguró que el flujo migratorio en la frontera con Venezuela se mantiene normal. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Se ha registrado una alteración en los flujos migratorios desde Venezuela?

Nosotros hacemos un monitoreo permanente en nuestros puestos de control migratorio y de ese proceso nos hacen tres reportes: uno a las 10 de la mañana, el otro a las 3 de la tarde y uno más a las 8 de la noche. Con base en eso, sabemos que los flujos migratorios en la frontera siguen iguales a los que se presentaban hace un año, a hace unas semanas e incluso a hacer unos días. Ahora, los flujos sí han aumentado en diciembre, porque los venezolanos y venezolanas que residen en el país van a visitar a final de año a sus familiares a Venezuela. Entonces, sí aumentaron en diciembre de ida y esperamos que como ya se retoman actividades laborales pues que ellos también retornen al país.

Pero, directora, ¿qué indicadores tienen para hablar de esa normalidad?

Nos basamos en unos reportes y en unos datos que ya tenemos. Uno de ellos es el flujo migratorio en Cúcuta, que registra un promedio 60.000 flujos diarios. En los monitoreos nos da como resultado que eso no han subido y no han bajado, son flujos permanentes.

¿Hay escenarios que se puedan dar y que generen alertas?

Son dos aspectos a tener en cuenta. Uno es el aumento de los flujos y dos es el de la permanencia de quienes ingresen al país. Esos dos aspectos están en este momento normales, sin alteraciones. Pero si esos flujos aumentaran en un 15 %, que sería pasar a 90.000 ingresos diarios y que el mismo porcentaje se quede en territorio nacional, pues se genera una alerta y eso implica que tenemos que activar un plan de contingencia con todas las entidades competentes con las que ya nos hemos venido reuniendo para alistarlo.

¿Existe posibilidad de una emergencia humanitaria?

Pues hay otro escenario, que sería una alerta roja, es que esos flujos se dupliquen, es decir que en esa zona de frontera en Cúcuta identifiquemos 120.000 flujos diarios y que el 30 % de ellos se quedaran en el país; esto nos llevaría a otros planes que también involucran a gobernadores, alcaldes y otras instancias.

¿Desde su oficina tienen diálogo con las autoridades venezolanas para atender estas situaciones?

No, nosotros no tenemos diálogo con las autoridades venezolanas, pero tenemos una articulación institucional con las entidades del orden nacional y formamos parte de todos los puestos de mando unificado que se han instalado en cinco regiones del país, especialmente en zonas de frontera. Y, por supuesto, estamos atentos a todo lo que desde allá se decida.

En la frontera con Venezuela también está la crisis humanitaria del Catatumbo. ¿Han atendido familias desplazadas por cuenta de la guerra entre el ELN y el Frente 33 que vengan del lado venezolano de la frontera?

Sí, tenemos información de familias que justamente han ingresado al país. Nosotros ya hicimos los registros y las entidades competentes de la atención humanitaria ya están prestando esa atención.