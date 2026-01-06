Colombia presentó nota verbal de protesta a Estados Unidos por amenaza de Trump a Petro

Presidente Gustavo Petro y presidente Donald Trump. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda / Anna Moneymaker

A través de una nota verbal de protesta, que se radicó formalmente este lunes, Colombia le expresó de manera formal a Estados Unidos su rechazo a las amenazas que lanzó el magnate republicano Donald Trump sobre el presidente Gustavo Petro.

La medida diplomática se acordó con el jefe de Estado y se oficializó desde la Cancillería de Rosa Villavicencio, con el de fin de dejar la constancia legal en torno al desacuerdo con lo que podría significar un golpe a la soberanía nacional. Aún no se ha dado ninguna respuesta oficial, pero la constancia permite pasar del campo verbal y pasar al escenario diplomático.

La nota verbal de protesta también ha estado acompañada de diálogos a diferentes niveles en Washington, tanto con miembros del Congreso como con asesores de la Casa Blanca, aunque aún no se logra en un escenario de mucho más nivel. Incluso, se ha insistido desde Bogotá en una cita directa entre Petro y Trump, pero Washington tampoco ha regresado el mensaje.

En todo caso, en la mañana de este martes, se espera un encuentro directo entre la canciller Villavicencio y el embajador (e) John McNamara para, por esa vía, expresar el rechazo a los ataques al mandatario colombiano y a las acciones armadas que derivaron con la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas, donde además, se hará entrega oficial de la nota radicada el día de ayer 5 de enero.

La situación se fue escalando a medida que los mandatarios intercambiaron mensajes a través de redes sociales y llegó a su punto más critico luego de que Donald Trump afirmara que no descartaba invadir Colombia, sosteniendo que Petro era un “hombre enfermo” al que no le quedaba mucho tiempo en el poder.

Después de estas declaraciones los sectores políticos del país se sacudieron y reaccionaron ante lo que algunos mencionan como un atentado a la soberanía colombiana por parte de Estados Unidos y a otros les parece una necesidad. Por su parte, desde la Casa de Nariño se convocaron marchas en Colombia para este próximo miércoles 7 de enero con el fin de defender la soberanía tras las amenazas del mandatario de Estados Unidos.

A nivel migratorio la movida parece mantenerse estable. A pesar de la intervención del Gobierno estadounidense en Venezuela, Migración Colombia afirma que no se han presentado mayores movilizaciones en la frontera. Sin embargo, en caso de que algo suceda ya hay un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para atender una posible crisis humanitaria.

