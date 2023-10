“Fruto del desconocimiento”: Leyva responde a la JEP tras choque con el Gobierno

La JEP respondió al presidente Gustavo Petro, por una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Foto: Archivo Particular

El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, tuvo que resaltar que “el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera creó un órgano judicial independiente de todos los poderes públicos”.

Eso lo señaló en respuesta a una mención que hizo el presidente Gustavo Petro a esa autoridad en una carta enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

Petro dijo en esa misiva que “la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia (...) La JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”.

Por otra parte, el pasado 13 de julio, durante la presentación del anterior informe de la Misión de la ONU, el canciller Álvaro Leyva puso sobre la mesa que la JEP debería admitir a paramilitares y que tanto el Estado como las FARC pueden usar instrumentos del Derecho Internacional Humanitario para “acelerar procedimientos”.

Ambos comentarios no cayeron bien en la JEP, que le pidió al Gobierno que respete su independencia. Para el presidente de la JEP, el Gobierno estaba pasando por encima su autonomía. El magistrado agregó que “desde sus inicios, han tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho” y que eso debe seguir respetándose.

¿Qué dijo Leyva?

Sobre ese choque, se pronunció nuevamente este sábado el canciller Álvaro Leyva, quien aseguró que la molestia de la JEP es “fruto del desconocimiento de su presidente (Roberto Vidal) del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad”.

Agregó el canciller que la situación da “pena” y que el presidente Gustavo Petro como jefe de Estado está obligado a cumplir la declaración y hacerla cumplir. Terminó con la siguiente expresión en latín: In claris non fit interpretatio, de la literatura jurídica, que quiere decir que en las cosas que son claras no se deben hacer interpretaciones.

Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del deconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. @petrogustavo Jefe de Estado está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 21, 2023

