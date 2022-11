Fuego amigo en Alianza Verde por impuesto a iglesias en la reforma tributaria

Andrea Padilla - Katherine Miranda Foto: Archivo particular

La conciliación de la reforma tributaria se ha enredado más de lo esperado. El artículo 15 del articulado, que propone gravar con un impuesto del 20 % las iglesias por iniciativa de la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), podría ser excluido del texto que estudian los conciliadores por petición de los voceros de distintos partidos, entre los que incluso hay miembros de la coalición de gobierno.

La razón de dicha petición es que, si bien fue avalada en la Cámara, la propuesta se hundió en el Senado, por lo que la votación de la conciliación podría ser negativa y hundiría la reforma, a pesar de haber superado los tres debates en el Congreso. La constancia que pide excluir el impuesto a las iglesias y evitar que la reforma tributaria esté en riesgo fue suscrita por más de 10 congresistas, incluida la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), lo que generó una compleja discusión con su copartidaria Miranda.

El choque tuvo a Twitter como su principal escenario. Cuando se enteró de la constancia, la representante Miranda escribió una publicación en la que señaló como “vergonzoso” que Padilla la firmara. “Da pena ver cómo se va acomodando a la política tradicional. Usted no representa la militancia de un partido alternativo”, le dijo la representante, quien además cuestionó sobre la firma del Pacto Histórico que aparece en dicha carta.

Padilla, reconocida por su activismo animalista, no le respondió directamente a Miranda. En la misma red social publicó un mensaje en el que reafirmó que sus luchas son los derechos, la vida y honra de los animales. “Por ellos vivo y me daré mil batallas, resisto embates de odio y seguiré entregando lo mejor de mí, aunque mi corazón se resienta y mientras la vida me lo permita. No perderé el tiempo en peleas que no me corresponden”, expresó.

Y ante la andanada de críticas, incluso insultos, que recibió tras la publicación de Miranda, contestó una y otra vez que firmó la carta porque el artículo se hundió en el Senado. “No lo hundí yo, lo hundieron las mayorías del senado. La (...) Lo que hice fue firmar una carta en la que se confirmaba ese hecho, para efectos de la conciliación”, respondió una y otra vez a quienes la juzgaron.

La senadora Padilla anunció que este jueves emitirá un pronunciamiento en el que ampliará su postura sobre lo ocurrido, mientras que la representante Miranda aseguró que en realidad lo grave es “el lobby que se ha hecho” por parte de las iglesias para evitar que el impuesto quede incluido en la reforma tributaria.

Incluso reconoce que el impuesto se caerá, por lo que no ocultó su decepción. “Tengo claro que eso va a salir de la tributaria, lo gravísimo es el chantaje. No pudieron ganar en franca lid, en el espacio democrático y en la conciliación hubo un lobby terrible de pastores”, dijo la congresista verde.

“Varios estuvieron (en el Capitolio), se me acercaron a decirme ‘que me bendecían y que no gravara las iglesias’”, dijo además sobre el comportamiento de los pastores que, añadió, les dijo a muchos congresistas de frente que “los apoyaban el próximo año electoralmente si se eliminaba el impuesto”.

Sobre el episodio con Padilla, Miranda aseguró que lo grave es que la constancia fue firmada por los voceros de los partidos, “pero en Alianza Verde no es una posición oficial del partido porque apoya el impuesto, así que Andrea Padilla firmó a título propio”. También manifestó que conversó con la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) sobre si es oficial la firma del Pacto Histórico y que su respuesta es que no se sabe de quién es la firma.

Como conclusión Miranda advirtió que, más que una presión, lo que hay es un chantaje. “Presionar es un verbo muy decente. Hay un claro chantaje porque es decirle al Gobierno que quitan el impuesto o se cae la tributaria. En Senado se cayó, pero en Cámara pasó y la Ley Quinta es clara: cuando en una de las cámaras se cae y en la otra pasa los conciliadores determinan qué va y qué no va” enfatizó.