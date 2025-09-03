Giro en el CNE: ahora hay ponencia que avala la creación del Progresistas que pidió Pizarro

Magistrado Alfonso Campo y senadora María José Pizarro. Foto: Archivo

Un cambio a última hora en el sentido de la ponencia de la escisión de Mais le daría vía libre a la creación de Progresistas, según pudo conocer El Espectador. Después de haber radicado un documento en el que se negaba la movida política, minutos antes de que se votara el magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador) cambió el panorama.

Y aunque aun no se ha sometido a votación la ponencia, la izquierda tendría los apoyos necesarios para lograrlo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el documento, conocido por este diario, se ordena “reconocer personería jurídica al partido político PROGRESISTAS, la cual surtirá efectos a partir de la ejecutoria de los Actos Administrativos que decidan los procesos sancionatorios adelantados contra el Movimiento Alternativo Indígena y Social- MAIS”.

Con esto no solo cambia la perspectiva que tenía la izquierda para la llegada de Progresistas, con el que la senadora María José Pizarro ya podría entrar la consulta del 26 de octubre, sino también para la unidad de la izquierda. Precisamente, con este primer guiño, crece la posibilidad de que la ponencia que tiene el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) sobre la fusión de todos los partidos en uno solo sea positiva.

Lo que está en juego con esa última es que se pueda hacer esa primera medición en las urnas. Esa votación en la sala plena, cuya ponencia todavía no se conoce, tendría que ocurrir antes del 26 de septiembre, la fecha límite de la Registraduría para la inscripción de estas iniciativas.

Lo cierto es que los ojos de toda la izquierda, e incluso de otros sectores políticos, están puestos sobre el CNE. El presidente Gustavo Petro ha ordenado a los afines a su orilla ideológica que se fusionen en una sola colectividad y, en caso de que no ocurra una votación favorable en el órgano electoral, el progresismo tendrá que reorganizarse.

