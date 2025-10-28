Nueva pelea entre gobierno Petro y gobernador de Antioquia por recursos para consulta popular

Presidente Gustavo Petro y gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Archivo

Una nueva controversia se desató entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el gobierno Petro, luego de que la Registraduría anunciara la suspensión de la jornada electoral del 9 de noviembre que buscaba la conformación de una nueva Área Metropolitana en el oriente de este departamento.

Según comunicó el órgano electoral “la entidad se encuentra en imposibilidad material de cumplir con su misión, toda vez que nos encontramos a ocho días hábiles de la fecha prevista a realizarse – 9 de noviembre de 2025 – por no contar con el presupuesto para adelantar la votación de la consulta popular toda vez, que aún no se ha aprobado el traslado de los recursos”.

La decisión fue rechazada por Rendón, cuestionando que sí se aprobaron los recursos para la realización de la consulta del Pacto Histórico de pasado domingo 26 de octubre, pero no así con una iniciativa “de carácter popular”. “Nos preguntamos por qué la pasada consulta interna del Pacto Histórico sí contó con todos los recursos y garantías a tiempo mientras en Antioquia se bloquea el ejercicio de este sagrado derecho constitucional”, dijo Rendón.

Según afirmó el gobernador, “impedir que la gente vote no es un acto de demócratas. Cada vez este gobierno parece más al régimen autoritario de Venezuela”. Y es que la iniciativa, bajo su concepto, buscaba mayor organización en esta región que ha sido fuente de constantes disputas entre su administración y la Casa de Nariño. La propuesta indicaba que se permitiría la conformación de esta Área Metropolitana con los municipios de El Carmen de Viboral, La Unión, El Retiro, Rionegro, La Ceja del Tambo, Guarne, San Vicente, El Santuario y Marinilla, bajo el nombre de ‘Valle de San Nicolás’.

¡El voto es el alma de una democracia, y Antioquia no renunciará a él! pic.twitter.com/INR30ZFbtg — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 28, 2025

Desde el oficialismo la medida siempre fue rechazada, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Los sectores afines del presidente Gustavo Petro manifestaron de forma insistentes que sería inconveniente la conformación de este esquema de asociación, pues centralizaría los recursos en Rionegro, municipio eje para esta Área Metropolitana.

No obstante, desde la Casa de Nariño aún no se ha emitido respuesta a estos señalamientos y tampoco ha habido pronunciamiento por parte del ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila Plazas.

La disputa, sin embargo, se dio en los pasillos del Capitolio entre los senadores León Fredy Muñoz (Verde), quien ha sido ferviente opositor a la medida, y Esteban Quintero (Centro Democrático.

¡EL ORIENTE ANTIOQUEÑO SE RESPETA!



El Área Metropolitana de Oriente NO VA. Se cancela la consulta. Otra derrota para @AndresJRendonC



Ganan los orientales. Cada municipio será autónomo, y defenderá el agua y la vida.



No será el uribismo quien decida por el oriente. Será cada… pic.twitter.com/VA28OfZSAJ — León Fredy Muñoz (@LeonFredyM) October 28, 2025

