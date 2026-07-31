“Gobernar desde las regiones generará riqueza”: Didier Tavera, director ejecutivo de FND

Didier Tavera, presidente ejecutivo de la federación Nacional de Departamentos. Foto: FND

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Este viernes, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, se refirió al futuro de las regiones de cara al cambio de administración que tendrá el país en siete días.

“Gobernar desde las regiones permitirá generar riqueza colectiva y empresarial para avanzar hacia una verdadera reactivación económica, con oportunidades que lleguen a todos los territorios”, dijo Tavera durante el discurso de apertura de la feria Colombia son las Regiones que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. Y agregó: “Gobernar desde las regiones permitirá generar riqueza colectiva y empresarial para avanzar hacia una verdadera reactivación económica, con oportunidades que lleguen a todos los territorios“.

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En esta misma línea, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, manifestó que “desde el Gobierno nacional vamos a trabajar en esquemas progresivos y realistas, acordes con la situación fiscal del país, pero de manera concertada con los departamentos, para avanzar hacia una verdadera descentralización y trasladar nuevas competencias y funciones que hoy ejerce el Estado central, pero que deberían ser ejecutadas desde los territorios”.

Además, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reiteraron el mensaje de Tavera y resaltaron la importancia de contemplar a las regiones dentro de la gobernabilidad nacional.

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En ese sentido, Abelardo de la Espriella, viene adelantando empalmes regionales con cada uno de los departamentos de Colombia, desde donde ha enviado fuertes mensajes a los grupos criminales pertenecientes a cada territorio. Los dos más recientes se llevaron a cabo en el Tolima y en Cundinamarca.

“Las elecciones pasaron. Yo soy hoy el presidente de todos los pueblos de Colombia, incluyendo los 116 municipios de Cundinamarca. No habrá distingos de ninguna clase; no hay cuentas de cobro para aquellos municipios donde ganó el candidato perdedor. Toda Cundinamarca, sin excepción, tiene presidente con el Tigre”, señaló De la Espriella durante el empalme con Cundinamarca. Y agregó que el centralismo bogotano es tan poderoso que hay municipios de Cundinamarca que, pese a estar cerca de la capital, han permanecido lejos del gobierno central como las regiones más apartadas del país.

Al evento también asistieron la gerente para las regiones, Valerie Lafaurie; así como los ministros del Interior designados Rodrigo Lara y el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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