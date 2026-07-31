Esta es la agenda del presidente Petro en La Habana (Cuba): será su último viaje en el poder

AME9747. LA HABANA (CUBA), 15/09/2023.- El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel (i) y el presidente de Colombia Gustavo Petro se saludan hoy, durante la inauguración de la cumbre del G77+China, en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

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A una semana de dejar el poder, el presidente Gustavo Petro decidió viajar por última vez como jefe de Estado, en un inicio se esperaba que lo hiciera en Estados Unidos, pero prefirió reemplazar este destino por Cuba. En la isla estará dos días con el objetivo de enviar un mensaje de solidaridad.

En La Habana, el mandatario espera reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, además se espera que haya un encuentro con médicos colombianos que habitan Cuba. Según el mandatario, este país “ha educado 2.000 médicos y médicas colombianas, ayudó a Santos a hacer la paz en Colombia con las Farc y salvó a centenares de miles de personas en el mundo con su vacuna anticovid”.

En su cuenta de X, señaló que una de las razones por las que va a la isla es oponerse a una guerra en el Caribe: “los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde; como los organismos de inteligencia de los EE. UU. lo acaban de comprobar, no sirvieron para nada, pero sí asesinaron a 261 personas, entre ellas, al parecer, 50 colombianos”, aseguró.

Su viaje también es una respuesta al anuncio de su sucesor, Abelardo de la Espriella, sobre el cierre de embajadas y el rompimiento de relaciones con dos países: Cuba y Nicaragua. De acuerdo con el presidente electo, esa decisión nace de la intención de no mantener diálogos directos con dictaduras y también para reducir los costos del servicio diplomático.

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En los últimos días, el régimen cubano respondió a ese mensaje. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país rechazó la decisión y calificó la medida como “hostil e infundada”. En esa línea, agregó que “no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos” y señaló al gobierno entrante de tener una “clara subordinación (...) a la política de división y confrontación entre [las] naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos”.

Por su parte, Petro señaló que estas acciones se originan debido a que son “los países que más se opusieron al genocidio en Gaza: Sudáfrica, Malasia, Argelia, Cuba, Haití, y la propia Palestina agredida y sacrificada, que sufre un genocidio dirigido por Netanyahu”. Además, asegura que la decisión de De la Espriella es un cambio en el rumbo de las relaciones internacionales, pues “estaría en contra de nuestra Constitución y de nuestra soberanía nacional. Dirigidas por Netanyahu”.

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La semana anterior, estaba previsto que el mandatario viajara a Estados Unidos, pero esa visita se canceló. Allí iría tanto a Washington D. C. como a Nueva York y en su agenda estaba la visita de la exposición de arte Los Nadie en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el evento “Gobernanza de los recursos naturales como fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad” en las Naciones Unidas (ONU), un evento organizado por la República Democrática del Congo.

Sin embargo, según explicó Petro en su cuenta de X, en este último, “se redujo por protocolo el nivel de la conferencia” tras la inasistencia del presidente del país organizador, Félix Tshisekedi.

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