Gobierno anuncia que serán 100.000 gestores de paz y recibirán un millón mensual

Así lo anunció el presidente Gustavo Petro durante la presentación del programa para jóvenes 'Empleo Hay'. Foto: Presidencia

100.000 jóvenes se convertirán en gestores de paz en las zonas más pobres del país y recibirán un pago mensual de un millón de pesos por esa labor. Así lo anunció este miércoles el presidente Gustavo Petro durante el balance del programa de empleo para jóvenes ‘Empleo Hay’, de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

En el evento, Petro explicó que la idea de este salario es que sea “un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, competir con el salario que entrega el grupo multi-crimen y que, a cambio, como contraprestación, pueda haber estudio”.

La lógica del Gobierno en esta materia es arrebatarle a los grupos armados y bandas criminales urbanas las infancias y juventudes vulnerables que se involucran en la ilegalidad por no tener otras opciones de vida. “Le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede”, agregó el primer mandatario.

Petro reconoció que es alto el monto necesario para implementar esta estrategia durante su primer año: “Eso vale un poco de plata. Solo calcúlenlo: si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año, por 100.000 jóvenes, vale un billón 200.000, si mis matemáticas no me fallan”, indicó en el evento que se llevó a cabo en zona franca de Bogotá.

“Estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí el porqué estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas como Urabá, barrios pobres de Cartagena, Montería, Barranquilla, que están llenas hoy de hambre”, agregó.

Este programa se ejecutará en el marco de la búsqueda de paz total que adelanta la administración Petro. En la búsqueda por ponerle fin a la violencia, el Gobierno y el Eln iniciarán en enero la segunda ronda de diálogos de paz. A su vez, inició en Buenaventura un acuerdo urbano con las bandas criminales Espartanos y Shottas.

En el marco de todos esos procesos es que Petro está activando la figura de los gestores de paz, una creada gracias a la Ley 418 de 1997 para que el gobierno de turno pueda designar a ciertas personas que pertenecieron a grupos ilegales a que trabajen por alcanzar acuerdos humanitarios para lograr la paz.

No obstante, aún no es claro cuáles serán las condiciones o criterios que deben tener los jóvenes para perfilarse como gestores de paz. De hecho, la semana pasada algunos jóvenes criticaron la figura porque afirmaron no hacer parte de grupos ilegales, mientras que otras personas manifestaron que una amnistía a los jóvenes de la Primera Línea para que sean gestores de paz les parecía inadmisible.

En esta coyuntura, el pasado 12 de diciembre el Gobierno emitió un decreto para que los ministros de Defensa, Justicia e Interior, en una comisión intersectorial, definan los criterios que debe tener el Gobierno para nombrar a un joven como gestor de paz.

No obstante, si bien existe la ley de 1997, el decreto y la comisión intersectorial tendrá en cuenta la ley de paz total que fue aprobada hace poco en el Congreso de la República. En ella dice que: “Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia”.

En ese sentido, en teoría, los gestores de paz no tienen que ser solo jóvenes o integrantes de la Primera Línea, pero para saber esto con certeza se requiere que la comisión intersectorial de los tres ministerios encargados emita el reglamento para conocer los perfiles de los jóvenes de los que habla el presidente Petro.

Durante el evento de la Cámara de Comercio Colombo Americana concluyó que si bien el programa de darle un ingreso mensual a los gestores de paz es loable, también es cierto que existe desesperanza entre las juventudes más vulnerables.

“Hay un enorme vacío en la juventud, una juventud popular que ha perdido las esperanzas. El 30%, aproximadamente, no tienen ninguna opción. Lo que vivimos hace unos meses, que se le denominó estallido social, no es más que la expresión de esa realidad, una expresión poco entendida por el resto de la sociedad. Tiene que ver con esta estadística fría, la realidad política y social, en caliente, es la expresión de esa estadística fría, los números siempre son fríos y, a veces, se ven con frialdad, pero ese número que arroja que no hay perspectivas para una juventud popular, se traduce en una enorme tensión política y social y en unos inmensos peligros”, señaló el jefe de Estado.

