Gobierno solicitó a Rusia y Ucrania detener el reclutamiento de colombianos para su guerra

El último gobierno que despachó desde San Carlos fue el de Julio César Turbay. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania que lleva más de cuatro años y donde cientos de colombianos se han convertido en alfiles de su guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le solicitó a ambos países que cesen toda vinculación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas.

“Colombia no apoya, incentiva ni autoriza la participación de ciudadanos colombianos en conflictos armados internacionales”, señaló la Cancillería.

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A septiembre de 2026, la Cancillería registró 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con connacionales en Ucrania y 890 relacionadas con connacionales en la Federación de Rusia.

Estas solicitudes corresponden a diferentes situaciones, entre ellas ciudadanos fallecidos cuyos restos han sido repatriados o sepultados en el exterior por decisión de sus familias; casos en proceso de repatriación; connacionales declarados desaparecidos en combate por las autoridades competentes; personas reportadas como desaparecidas por sus familiares sin confirmación oficial; y ciudadanos detenidos, tanto en casos confirmados por las autoridades como en aquellos reportados por sus familiares.

Esta petición a ambas naciones enviada por la Cancillería ocurre en medio de las acciones diplomáticas, consulares y preventivas frente al reclutamiento de connacionales para participar en conflictos armados en el extranjero. Por ello, ha exhortado a los Estados involucrados a cesar la contratación de ciudadanos colombianos para la prestación de servicios militares en el exterior y a facilitar el regreso de quienes ya se encuentren vinculados.

Entre las medidas están un protocolo de atención preventiva en las sedes de expedición de pasaportes para identificar a usuarios que manifiesten su intención de viajar a territorios extranjeros con el propósito de prestar servicio militar en conflictos internacionales; campaña de sensibilización sobre los riesgos de viajar al exterior para suscribir contratos de prestación de servicios militares y una capacitación territorial al Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior y a comités territoriales sobre el contexto del fenómeno.

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La Cancillería ha identificado denuncias relacionadas con personas que estarían difundiendo ofertas laborales engañosas y facilitando el traslado de ciudadanos colombianos hacia territorios involucrados en el conflicto y ha oficiado en 21 ocasiones a la Fiscalía General de la Nación para contribuir a las investigaciones correspondientes.

Las acciones ocurren en medio de acciones de los familiares de colombianos que se encuentran en Rusia y Ucrania atrapados por la guerra. Algunas de estas acciones han sido plantones por parte de las familias en las oficinas gubernamentales.

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