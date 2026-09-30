Continúan acercamientos entre bancadas del Congreso y sectores del Gobierno

Son varios los encuentros que han tenido lugar en el Capitolio Nacional y en los que han desfilado más de una decena de ministros. Las…

Las bancadas oficialistas del Congreso han fortalecido sus lazos con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Los principales partidos que respaldan al jefe de Estado han apostado por una serie de encuentros con varios ministros del gabinete para establecer puntos de interés y promover proyectos desde el Legislativo y afinar detalles en la agenda que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas.

Son varios los encuentros que han tenido lugar en el Capitolio Nacional y en los que han desfilado más de una decena de ministros. Las últimas citas se han pintado del rojo liberal, pues ese partido ha sido anfitrión de tres reuniones con algunos de los más importantes jefes de cartera de la actual administración: Rodrigo Lara (Interior), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda).

Publicidad

Le sugerimos: Gobierno De la Espriella tiene lista nueva regulación para enfrentar protestas

Los ejes de competencia se han centrado en la presentación de la agenda que esos ministerios tendrán que presentar ante el Legislativo en los próximos días. Sin embargo, los textos aún no llegan, pues se encuentran en una estricta revisión por parte de la Oficina Jurídica de la Presidencia encabezada por Andrés Barreto. Eso sí, ya existiría una base de iniciativas concretas y que iniciaría su radicación desde el Ministerio del Interior de Rodrigo Lara, propuestas que fueron documentadas por este diario.

Esa línea de encuentros también se han fortalecido con bancadas como el Centro Democrático, La U o el partido Conservador. Es más, todos esos partidos ya conocen de primera mano cuáles son las apuestas que se presentarán por parte del Ejecutivo. De hecho, existe un consenso en propuestas como la ley de sometimiento que se encuentra en construcción desde el Ministerio de Justicia de Iván Cancino, pero que tiene articulación directa desde la Casa de Nariño. También hay respaldo general a la apuesta de crear un estatuto antiterrorista que propuso el ministro Rodrigo Lara.

📌 El secretario general de la Cámara de Representantes, @MiguelASanchezV, participó en el encuentro de la bancada del @PartidoLiberal con el Ministro de Interior @Rodrigo_Lara_ donde se trataron temas del PGN y actos legislativos. pic.twitter.com/fdJ7lsse1i — Secretaría General Cámara de Representantes 🇨🇴 (@SecreCamaraCol) September 30, 2026

Los sectores de Minas y Energía (Noemí Arboleda) y Ambiente (Indalecio Dangond) son otros a los que en esas bancadas siguen de cerca, pues varias iniciativas que tocan a esos ministerios también son de interés común del oficialismo. Allí es clave el asunto de la reducción de tarifas de energía en la Costa Caribe y el establecimiento de unas garantías para evitar un apagón en el país. Es por ello que ya se impulsa en el Capitolio una serie de medidas para garantizar la seguridad energética, puntualmente de los sectores nativos de la Costa Caribe.

Esto se suma al encuentro que en horas recientes sostuvo el presidente Abelardo de la Espriella con Enrique Gómez y Sara Castellanos, dos congresistas de Salvación Nacional. Del encuentro, aunque no hay mayores detalles, sirvió para establecer puntos como la puja política con el Centro Democrático. Pero, además, esta cita es clave, pues Gómez y Castellanos lideran las comisiones primera y tercera del Senado, respectivamente, y por sus salas pasan varias de las propuestas que quiere promover el Gobierno en el Congreso entre ellos la ley de sometimiento, la apuesta por convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia o el presupuesto de 2027.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.