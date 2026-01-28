Gobierno expide decreto para crear 800 cargos en Colpensiones a días de Ley de Garantías

Presidente de Colpensiones durante la aprobación de la reforma pensional en el senado Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El pasado martes 27 de enero fue firmado el decreto 0076 por la directora de Función Pública, Mariela Barragán; los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, que creará 800 nuevos puestos de planta en Colpensiones, la entidad que dirigen Jaime Dussán.

Este decreto modifica la planta de personal de Colpensiones para crear 800 empleos con “vocación de permanencia”, en el marco de la política de formalización del empleo público que el propio decreto vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

“En un ejercicio de análisis institucional, estableció la necesidad de crear 800 empleos que tienen vocación de permanencia de acuerdo con las necesidades comerciales, administrativas y operativas de la Entidad”, se puede leer en el decreto.

La justificación de la entidad para crear estos nuevos puestos recae en la “formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia”. Además, afirman en el decreto que “la formalización laboral no representa un incremento presupuestal, sino un ajuste técnico, jurídico y fiscal responsable”.

Al sumar 800 trabajadores oficiales, esta declaración amplia la planta de empleados oficiales de 2.491 a 3.291, al modificar el Decreto 310 de 2017. Esta decisión ocurre a tan solo cuatro días de que empiece la Ley de Garantías en el país, y un par de semanas antes de las elecciones legislativas que tendrán cita el 8 de marzo.

A pesar de ser el último movimiento del Gobierno de Gustavo Petro para crear nuevos empleos en el ejecutivo, este no ha sido el único. Como contamos en El Espectador, durante el mes de enero, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República hubo más de 300 movimientos contractuales, una cifra por encima del mismo mes en 2024 (85) y en 2023 (10).

Otras entidades donde también hubo un gran número de vinculaciones en el primer mes del año fue la Unidad para la Reparación de Víctimas, donde durante los primeros 21 días de enero se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios y con varias dudas en torno a su competencia.

