Estos son los movimientos del Gobierno Petro en una semana marcada por acciones geopolíticas

Algunas de las reuniones del presidente Gustavo Petro con sus homólogos. Foto: Archivo Particular

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Las llamadas entre el presidente Gustavo Petro y sus homólogos en el mundo, así como movimientos por parte de la vicepresidenta Francia Márquez en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, se suman a los movimientos de carácter geopolítico que realizó el Gobierno durante los últimos días.

El jefe de Estado colombiano tuvo una llamada en la tarde de este 17 de marzo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que duró cerca de 30 minutos. Durante la conversación, Petro habría propuesto al presidente francés unir esfuerzos para promover un alto al fuego y abrir caminos de diálogo que permitan avanzar hacia la paz en Medio Oriente, entre otros temas de interés bilateral.

Según informó la Casa de Nariño, ambos mandatarios acordaron que sus cancillerías trabajen de manera conjunta en una comunicación que promueva el diálogo y fortalezca una alianza por la paz en el mundo.

El Presidente @petrogustavo sostuvo hoy una llamada de cerca de 30 minutos con el presidente de Francia @EmmanuelMacron.



Durante la conversación, el mandatario propuso a Francia unir esfuerzos para promover un alto al fuego y abrir caminos de diálogo que permitan avanzar hacia… pic.twitter.com/IHYhfB3O4M — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 17, 2026

Esta conversación ocurre en un momento álgido en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde el presidente Donald Trump declaró a la prensa que no teme que, si despliega tropas estadounidenses en Irán, la situación se convierta en otro Vietnam: “Realmente, no me asusta”, dijo a los periodistas: “En realidad, no le temo a nada”.

Esta no fue la única llamada que adelantó el presidente Petro con homólogos de varias naciones. Solo el jueves 12 de marzo charló con Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil; Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y una segunda llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con la Casa de Nariño, esa charla con Trump duró 30 minutos y fue la oportunidad para abordar temas de la cooperación entre ambos países y el factor frontera.

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“Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral”, precisó la Presidencia.

Horas más tarde, la reunión entre Petro y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, que sería el viernes 13 en la frontera de ambas naciones, fue cancelada. Por lo que varios de los jefes de cartera del Gobierno colombiano viajaron a Caracas a reunirse con altos mandos de ese país, para conversar sobre seguridad fronteriza, integración energética y reactivación del intercambio comercial.

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Entre los ministros y funcionarios de alto Gobierno que viajaron a Caracas estuvieron la canciller Rosa Villavicencio; así como los jefes de las carteras de Defensa, Pedro Sánchez; de Minas, Edwin Palma; Comercio, Diana Morales. Así como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López Barreto.

Celac-África, reuniones en Cancillería y otros movimientos

Un día antes de la inauguración del foro de alto nivel entre la Celac y la Unión Africana que ocurrirá en Bogotá entre el 18 y el 21 de marzo, la vicepresidenta Francia Márquez instaló la rueda de negocios entre Colombia y el continente africano. En este evento participaron 60 empresas colombianas y 30 compradores africanos; fue liderado por el Ministerio de Comercio y ProColombia.

“Cuando propusimos la Estrategia Colombia-África 2022-2026, lo hicimos con la visión de tender puentes con el continente que es la cuna de la humanidad. [...] estamos fortaleciendo a más de 170 empresas lideradas por mujeres desde nuestro programa Ella exporta a África del Fondo Mujer Libre y Productiva”, aseguró la vicepresidenta.

Así mismo, la mandataria, junto al viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, recibió a la delegación de Ghana, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, James Gyakye Quayson, con quienes también dialogaron alrededor de la cooperación entre naciones.

La Vicepresidenta @FranciaMarquezM recibió🇨🇴 a la delegación de Estado de Ghana🇬🇭, encabezada por el Viceministro de Relaciones Exteriores, James Gyakye Quayson, quienes dialogaron alrededor de la cooperación y oportunidades para nuestros pueblos hermanos.🌍🫱🏼‍🫲🏿🌎 pic.twitter.com/p0WqsD0EAP — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) March 16, 2026

Jaramillo recibió una visita en el Palacio de San Carlos por parte del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios. Y presentaron el despliegue de la “Política Exterior Feminista” que inició en el plan de desarrollo de este Gobierno, con el fin de “poner los derechos y la vida de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y las mujeres que habitan en el exterior, en el centro de la acción internacional del Estado”, según la cartera.

La #PolíticaExteriorFeminista pone los derechos y la vida de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y las mujeres que habitan en el exterior, en el centro de la acción internacional del Estado.



Porque la igualdad también se construye desde la política exterior. pic.twitter.com/IJzyFYNpw4 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 17, 2026

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