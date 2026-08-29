Gobierno canceló diálogos con disidencias de “Calarcá” y otros dos grupos: esta es la orden

Presidente De la Espriella durante consejo de seguridad junto al ministro de Defensa, Jorge Mora. Foto: Presidencia de Colombia

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Como lo prometió en campaña y lo ha ratificado en las primeras semanas de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella sigue desmontando la apuesta de “paz total” con la que su antecesor, Gustavo Petro, buscó acuerdos de fin del conflicto con varias organizaciones armadas y criminales. Este fin de semana, el jefe de Estado firmó nueve resoluciones ejecutivas con las que terminó oficialmente tres mesas de diálogo.

De acuerdo con los documentos, ya no existen estos espacios con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF). Esta última organización es la que está al mando de alias Calarcá Córdoba y la que en los últimos días ha sido blanco de operaciones militares con bombardeos.

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En las órdenes firmadas por el presidente se especifica que esas tres organizaciones no demostraron “voluntad de paz” y que ahora la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá comunicar estas determinaciones a las autoridades. De hecho, el paquete de resoluciones firmado por el mandatario incluye, además de la revocatoria de representante del gobierno para los diálogos, la cancelación del reconocimiento de integrantes de estos grupos como integrantes de la mesa.

Según ratificó De la Espriella esta semana, la opción del diálogo está “agotada”, por lo que a los grupos criminales solo les queda el camino del sometimiento a la justicia. “Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados; no una política que termine convirtiendo al diálogo en un mecanismo de impunidad”, señaló el pasado 26 de agosto.

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Ese mismo día, desde el Palacio de San Carlos y junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, el jefe de Estado firmó otras cinco resoluciones con las que aprobó la extradición a Estados Unidos de varios cabecillas, entre ellos Geovany Andrés Rojas, alias Araña, de la disidencia Comandos de la Frontera y a quien autoridades judiciales requerían por narcotráfico. Rojas fue gestor de paz en la administración de Gustavo Petro.

Los otros cabecillas a los que también se autorizó su entrega ante los Estados Unidos son Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Pero, además, también se estampó la rúbrica para efectuar ese procedimiento con Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, una vez estos sean capturados.

“He firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno. Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar”, aseguró De la Espriella en las últimas horas. A esto se suma que el gobierno busca reactivar la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y que se trabaja en la reestructuración de la Presidencia para reducir las oficinas que trabajan con enfoque de paz y fortalecer las que se encargan de seguridad e inteligencia.

Estas son las resoluciones firmadas por De la Espriella para terminar mesas de la paz total

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