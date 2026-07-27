Publicidad

Home

Política

Gobierno De la Espriella habló con Angie Rodríguez: esto dijo

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que mantuvo una conversación con la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
27 de julio de 2026 - 06:15 p. m.
Rodrigo Lara y Angie Rodríguez.
Rodrigo Lara y Angie Rodríguez.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por petición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, se contactó con la directora del Fondo Adaptación luego de que esta pidiera hablar con De la Espriella sobre presuntas denuncias de irregularidades al interior del Gobierno nacional.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación. Hago un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”, precisó.

Lea: Así se traza la estrategia diplomática de Abelardo de la Espriella: estos son los cambios

Además, aseguró que “atendiendo su instrucción, desde el primer momento en que asumamos el cargo garantizaremos su protección de manera real y segura”. Y agregó: “Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto. Exigimos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que frenen de inmediato ese traslado. No permitiremos que esos recursos se usen para financiar corrupción vía contratación express en la UNGRD”.

En este contexto, Rodríguez, quien el día de ayer reiteró las denuncias que viene adelantando dijo antes de este diálogo: “Yo le digo al presidente Abelardo que me escuche, que me gustaría hablar con él personalmente, que tengo mucho para hablar con él, que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada, me amenazan”.

Le recomendamos: Hoy arranca la recta final en la elección de contralor: esto está en juego

Las denuncias hechas por Rodríguez están relacionadas con el caso de Juliana Guerrero, que aseguró nuevamente, que sin ser funcionaria pública “ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora“. Y agregó: ”Existe una red de bodegas en el gobierno yo fui víctima de ellos, cuando ven que algo los está afectando tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas”.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente. “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente", dijo Petro.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Angie Rodríguez

De la Espriella

Rodrigo Lara

Abelardo

Fondo Adaptación

Petro

Denuncias

 

Carlosé Mejía(19865)Hace 9 minutos
¡¡¡Qué berenjenal!!!
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 15 minutos
Otra comidilla de los medios
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 20 minutos
¿Cuándo una mujer denuncia la corrupción, y dice ser amenazada, entonces tiene un problema psiquiátrico? Esta es otra de las afirmaciones misóginas y violentas de Petro. Él es un macho cerrero que además es racista. Y no, jamás he votado por el #7837 ni tampoco voté por DLE.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 10 minutos
    No sea ingenua Bertha Lucía. Petro no es misógeno y violento. La mayoría de las mujeres al lado de Petro en su gobierno lo quieren porque es un verdadera progresista y quizás usted sea un machorra y Petro no tiene la culpa de su desprecio extreno
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.