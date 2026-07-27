Gobierno De la Espriella habló con Angie Rodríguez: esto dijo

Rodrigo Lara y Angie Rodríguez. Foto: Archivo Particular

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Por petición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, se contactó con la directora del Fondo Adaptación luego de que esta pidiera hablar con De la Espriella sobre presuntas denuncias de irregularidades al interior del Gobierno nacional.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación. Hago un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”, precisó.

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Además, aseguró que “atendiendo su instrucción, desde el primer momento en que asumamos el cargo garantizaremos su protección de manera real y segura”. Y agregó: “Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto. Exigimos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que frenen de inmediato ese traslado. No permitiremos que esos recursos se usen para financiar corrupción vía contratación express en la UNGRD”.

En este contexto, Rodríguez, quien el día de ayer reiteró las denuncias que viene adelantando dijo antes de este diálogo: “Yo le digo al presidente Abelardo que me escuche, que me gustaría hablar con él personalmente, que tengo mucho para hablar con él, que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada, me amenazan”.

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Las denuncias hechas por Rodríguez están relacionadas con el caso de Juliana Guerrero, que aseguró nuevamente, que sin ser funcionaria pública “ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora“. Y agregó: ”Existe una red de bodegas en el gobierno yo fui víctima de ellos, cuando ven que algo los está afectando tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas”.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente. “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente", dijo Petro.

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