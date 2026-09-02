La U se declaró partido del gobierno de Abelardo de la Espriella: así están las cargas

Abelardo de la Espriella suma oficialmente al Partido de la U a su coalición. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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A través de un comunicado, este miércoles el Partido de La U anunció que sus congresistas se declararon parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Con el anuncio, el colectivo que presiden Clara Luz Roldán y Alexander Vega se suma al Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, entre otros.

La decisión fue tomada por los senadores y representantes a la Cámara de todo el partido, quienes, tras reunirse este mismo 2 de septiembre, coincidieron en darle un respaldo a la gobernabilidad de De la Espriella. Según indicaron, también es una muestra de compromiso en pro de la estabilidad institucional y el trabajo conjunto por las transformaciones que necesita el país.

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“El Partido de La U ejercerá esta decisión con responsabilidad, respaldando las iniciativas que contribuyan al desarrollo de Colombia, al crecimiento económico, la recuperación de la seguridad, la reconstrucción del sistema de salud y, en general, todas aquellas políticas que promuevan el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de las instituciones”, se lee en el comunicado.

Así las cosas, el gobierno de Abelardo de la Espriella ratifica que cuenta con las mayorías del Legislativo, pues el anuncio de La U es una formalización del respaldo. Claro está que en este sector, al igual que en los otros partidos de gobierno, hay algunas disidencias que abogan por hacer oposición o mantenerse en independencia.

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En las últimas votaciones en el Congreso, como en el caso de la conformación del CNE, ha quedado en evidencia que el Ejecutivo tiene toda la maquinaria para impulsar sus apuestas. Y aunque aún no están en discusión grandes reformas, ya se calienta el pulso por el Presupuesto General de 2027, debate en el que De la Espriella pondrá a prueba su coalición.

Con estas movidas, resta por conocerse el rumbo que tomarán los partidos Liberal y Alianza Verde, que por ahora no han hecho declaraciones oficiales. Ambos tienen congresistas que pujan por mantenerse en la independencia, aunque también hay voces que piden irse directamente con el gobierno o con la oposición.

En la otra orilla, como el gran bloque opositor, está el Pacto Histórico, que en medio de sus roces internos busca que la llegada del expresidente Gustavo Petro a su cúpula los ayude a definir las rutas para las elecciones territoriales del próximos año y de una vez las de la contienda presidencial de 2030.

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